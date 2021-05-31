Пятое поколение: МТС запустила пилотную сеть 5G в нескольких локациях Санкт-Петербурга и Кронштадта

31.05.2021, MForum.ru

Вскоре после сообщения МегаФон о запуске тестовой сети 5G в районе Невского и Экспоцентра, о запуске тестовой сети 5G в нескольких локациях Санкт-Петербурга и Кронштадта заявила и МТС.

Как и в случае с МегаФон, тест публичный, владельцы гаджетов с поддержкой 5G и симкой МТС могут подключиться к безлимитному и бесплатному 5G-доступу к интернету с пиковыми скоростями до 1.5 Гбит/с в 16 местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, включая Экспофорум.

«МТС провела в Петербурге большое число тестов и пилотов в сфере 5G, в 2019 году в Кронштадте мы первые в России запустили закрытую тестовую сеть в масштабах города. [...] мы представляем первую пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях — при загрузке тяжелого контента, трансляциях в UHD-качестве, использовании виртуальной реальности и облачных игр , — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин. — Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке её совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг».

По данным МТС пилотная сеть 5G в диапазоне 4.9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях:

Экспофорум (основная площадка ПМЭФ)

Дворцовая площадь

Газпром Арена, площадь у стадиона

Яхтенный мост

Технопарк «Ленполиграфмаш»

Ботанический сад

Ул. Итальянская, Площадь Искусств

Ул. Малая Монетная, офис МТС

Кронштадт, сквер у Музея истории Кронштадта

Кронштадт, Летний сад

Кронштадт, ул. Восстания

Кронштадт, ул. Посадская

Кронштадт, пр. Ленина

Кронштадт, Кронштадтский хлебозавод

С 4 июня к списку добавятся также территория Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ Питерленд. МТС обещает наращивать количество зон 5G и площадь покрытия 5G в Санкт-Петербурге.

В отличие от сети МегаФон 5G в Санкт-Петербурге, в сети 5G МТС не реализована поддержка mmWave. С другой стороны, сеть запущена не на частотах LTE в режиме DSS, а в отдельном диапазоне 4.4-5.0 ГГц.

Трафик в тестовой сети бесплатен, кроме того, МТС заявляет, что он не ограничен по объему и скорости, включая режим раздачи интернета по Wi-Fi и работе с файлообменными сетями.

Как можно подключиться:

С помощью USSD-команды: *111*5555#вызов

в Личном кабинете;

в Приложении «Мой МТС»

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теги: телеком пятое поколение МТС Санкт-Петербург пилотная сеть 5G