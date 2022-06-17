Развитие сетей: Вымпелком инвестирует в Дагестане 1.2 млрд рублей в ближайшие 5 лет

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Развитие сетей: Вымпелком инвестирует в Дагестане 1.2 млрд рублей в ближайшие 5 лет

17.06.2022, MForum.ru

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Очередная операторская новость с ПМЭФ посвящена договоренности билайн и правительства республики Дагестан.

 

 

Набор договоренности "классический" - развитие телеком-услуги и содействие в цифровизации региона с применением технологий и данных, доступных федеральному оператору. Это технологии BigData для анализа миграционных потоков населения и туристов, разработка мер по наращиванию турпотока, это внедрение элементов "умного города".

Рашид Исмаилов, Президент ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн):

«Современные технологии помогают анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне региона. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком сервисов и решений для того, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности Республики».

Директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) Бислан Магомадов:

«В Республике Дагестан билайн принимает активное участие в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. В 2021 году мы инвестировали в строительство новых базовых станций и модернизацию сети около 400 млн рублей. В этом году планируем вложить в развитие сети сопоставимую сумму. В соответствии с подписанным соглашением с 2022 по 2027 годы инвестиции билайн в улучшение качества связи в республике запланированы в объеме 1,2 млрд. рублей».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи договоры с правительствами Дагестан

© Алексей Бойко, MForum.ru

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