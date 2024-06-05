Развитие сетей: МегаФон и Республика Коми усилят сотрудничество в области цифровизации региона

MForum.ru
05.06.2024,
МегаФон и правительство Коми в рамках ПМЭФ-2024 договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории республики.
Документ подписали генеральный директор МегаФон Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба.
Предусматривается сотрудничеств в ближайшие 4 годы, прежде всего, в области реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе, на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.
Современные цифровые решения позволят повысить безопасность на автодорогах региона, применять аналитические инструменты big data МегаФона для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.
«Республика Коми является важным регионом для МегаФона – здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте- и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности. В текущем году запланировано масштабное расширение покрытия и ёмкости сети в Республике – работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях, – рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. – Уверен, что партнерство с региональными властями позволит реализовать проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы по цифровизации государственных и коммерческих предприятий».
«Сотрудничество между компанией “МегаФон” и Республикой Коми развивается успешно и на долгосрочной основе, – отметил глава Республики Коми Владимир Уйба. – Сегодня оно подкреплено соглашением, направленным, в первую очередь, на развитие информационно-телекоммуникационных технологий в Республике. Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики. Уверен, что наше взаимодействие будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала республики в целом».
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теги: Мегафон развитие сетей Республика Коми
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