Развитие сетей: МегаФон инвестирует в развитие сетей в Новосибирской области более 1,6 млрд руб

16.06.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает с ПМЭФ о договоренности с правительством Новосибирской области. МегаФон, в частности, построит покрытие LTE в строящемся ледовом дворце спорта на левом берегу Оби, в новом международном терминале аэропорта Толмачево, модернизирует сеть более, чем в 70 населенных пунктах области.

Еще до конца 2022 года МегаФон модернизирует сети связи в 77 населенных пунктах области, построит новые базовые станции, обеспечит интернетом 19 отдаленных населенных пунктов региона, где живет около 20 тысяч человек.

В ледовом дворце спорта МегаФон развернет около 300 indoor-антенн, не только на арене, но и в служебных помещениях и там, где проводят тренировки. По расчетам, это позволит одновременно обслуживать более 10 тысяч зрителей. МегаФон будет якорным оператором объекта, остальные компании будут также использовать инфраструктуру радиосети компании на стадионе.

Также в планах МегаФон - стройка телеком инфраструктуры в волейбольном центре "Локомотив-Арена" на 5 тысяч зрителей.

«Новосибирская область всегда была для МегаФона одним из ключевых регионов. Именно здесь в 2012 году мы впервые в России запустили сеть 4G, а спустя 10 лет в Новосибирске, впервые за Уралом, протестировали технологию 5G и подготовили сеть к новому стандарту. Уверен, что эффективное сотрудничество с Правительством региона поможет нам реализовать новые проекты, повышающие доступность телекомуслуг для жителей области, а также откроет большие возможности для цифровизации бизнеса и государственных предприятий», – отметил Хачатур Помбухчан, генеральный директор МегаФона.

пресс-релиз компании

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи договоры с правительствами Новосибирская область