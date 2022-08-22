Микроэлектроника: Qualcomm может вернуться на рынок серверных процессоров

MForum.ru
22.08.2022,
Компания Qualcomm 4 года тому назад отказалась от разработки микропроцессоров для серверов. Но компания находится в постоянном поиске дополнительных источников доходов и потому с покупкой стартапа Nuvia, похоже, намерена вернуться на этот рынок. Об этом рассказали в Bloomberg.
Рынок сложный, т.к. за последние годы на нем выросло несколько крепких участников. Amazon, например, разработал собственные процессоры для серверов, но при этом внимательно мониторит рынок, в том числе и закупая процессоры других производителей. Также есть ряд стартапов, таких как Ampere Computing LLC, продукты которых закупают в том числе и гиганты, как Microsoft Corp.
Даже с учетом конкуренции, рынок процессоров для серверов очень интересен. В частности, на чипе для мобильного телефона Qualcomm зарабатывает несколько десятков долларов. Цена на самые дорогие серверные процессоры может доходить до $10000 и более, этот рынок намного более маржинален.
Расходы на создание облачной вычислительной инфраструктуры в 2021 году достигли $73,9 млрд по данным IDC. С 2020 году этот рынок вырос на 8.8%. Только рынок процессоров для серверов, — это $28 млрд в год, по оценкам аналитика Mandeep Singh, Bloomberg Intelligence. Есть за что соревноваться.
В Nuvia разрабатывают процессоры для серверов на основе архитектуры Arm. В отличие от процессоров на x86, они обещают владельцам дата-центров возможность сокращения энергопотребления — все более важный конкурентный фактор.
В Amazon также сделали ставку на Arm в своей домашней разработке — линейке процессоров Graviton. Кроме того, в Amazon используют процессоры AMD и NVidia. Это оставляет возможность и для Qualcomm получить крупного заказчика на свои чипы.
Перед уходом с рынка процессоров для серверов, Qualcomm пыталась продавать Arm-процессоры Centriq 2400. Выпускала их Samsung Electronics. Попытка провалилась, несмотря на то, что говорилось о превосходстве этих процессоров над линейкой Xeon по цене и энергопотреблении.
Так или иначе, конкуренция на рынке процессоров для серверов ужесточается. Будем надеяться, что в итоге мы получим новые перспективные продукты.
Российским разработчикам процессоров для серверов попытки Qualcomm новых рисков не создают. С учетом курса на импортзамещение, при условии, что сохраняется возможность продолжения производства процессоров отечественной разработки, российские сервера будут строиться на их базе. Скорее всего, этим серверам придется конкурировать и сосуществовать с серверами на импортных процессорах, по крайней мере, в нерегулируемом сегменте рынка. \\
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теги: микроэлектроника процессоры для серверов Qualcomm тренды
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