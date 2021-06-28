Импортзамещение:Локализация производства или как китайские сервера стали отечественными

28.06.2021, MForum.ru

Кто-то сомневался, что очень скоро нам предложат китайское оборудование под видом отечественного?

Нет, это было ожидаемо и это происходит. Sitronics Group, российская IT компания из группы АФК "Системы" объявила о запуске в России производства серверного оборудования, с аппаратным обеспечением, соответствующим отечественным требованиям локализации, по технологии от Huawei.

Сервера построены не на отечественных микропроцессорах Байкал или Эльбрус, а на американских Intel Xeon Scalable.

Каким чудом этот продукт называется "отечественным", - спрашивайте у законодателей. А пока что компания Sitronics готова выпускать до 30 тысяч серверов в год.

В Huawei очень довольны. Под флагом импортзамещения идет переход с проверенных решений лидеров мирового рынка на "локализованное" китайского оборудование.

Отечественное оборудование 5G также окажется в конце концов "локализованным" оборудованием Huawei? И ради этого в нашей стране запуск 5G отложили на годы?

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком локализация импортзамещение Huawei Intel Sitronics Ситроникс Система отечественное производство электроники