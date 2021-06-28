Импортзамещение:Локализация производства или как китайские сервера стали отечественными

MForum.ru
28.06.2021,
Кто-то сомневался, что очень скоро нам предложат китайское оборудование под видом отечественного?
Нет, это было ожидаемо и это происходит. Sitronics Group, российская IT компания из группы АФК "Системы" объявила о запуске в России производства серверного оборудования, с аппаратным обеспечением, соответствующим отечественным требованиям локализации, по технологии от Huawei.
Сервера построены не на отечественных микропроцессорах Байкал или Эльбрус, а на американских Intel Xeon Scalable.
Каким чудом этот продукт называется "отечественным", - спрашивайте у законодателей. А пока что компания Sitronics готова выпускать до 30 тысяч серверов в год.
В Huawei очень довольны. Под флагом импортзамещения идет переход с проверенных решений лидеров мирового рынка на "локализованное" китайского оборудование.
Отечественное оборудование 5G также окажется в конце концов "локализованным" оборудованием Huawei? И ради этого в нашей стране запуск 5G отложили на годы?
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теги: телеком локализация импортзамещение Huawei Intel Sitronics Ситроникс Система отечественное производство электроники
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