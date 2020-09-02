Государство и бизнес: Резиденты АНО ТТ обсудят в Минпромторге меры поддержки производителей

02.09.2020, MForum.ru

Резиденты АНО ТТ обсудят в Минпромторге необходимые меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования. Во встрече ожидается участие представителей профильных Министерств, производственных консорциумов и заинтересованных участников рынка. Также будут обсуждаться итоги работы консорциума.

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пресс-релиз

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теги: государство и бизнес производство телеком-оборудования