Государство и бизнес: Резиденты АНО ТТ обсудят в Минпромторге меры поддержки производителей

MForum.ru
02.09.2020,
Резиденты АНО ТТ обсудят в Минпромторге необходимые меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования. Во встрече ожидается участие представителей профильных Министерств, производственных консорциумов и заинтересованных участников рынка. Также будут обсуждаться итоги работы консорциума.
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теги: государство и бизнес производство телеком-оборудования
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