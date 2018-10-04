Пресс-релизы: Новая дальнобойная радиометка Микрона для металла: теперь 14 метров

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Пресс-релизы: Новая дальнобойная радиометка Микрона для металла: теперь 14 метров

04.10.2018, MForum.ru

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03 октября 2018 г., Москва, Микрон освоил производство новых защищенных RFID-меток дальнего радиуса действия для сложных климатических условий. На металлических объектах метка работает на расстоянии до 14 метров.

Отслеживание металлических объектов, контейнеров, оборудования является важным звеном цепочки поставок и производственных процессов в транспортных, складских и логистических компаниях, аэрокосмической и автомобильной индустрии, нефтегазовой отрасли. RFID-система позволит надежно идентифицировать активы в полевых условиях, мониторить достоверную информацию перевозимого груза в течение многих лет.

«Данная промышленная RFID-метка разрабатывалась как инструмент радиочастотной идентификации, обеспечивающий высокую производительность и считываемость с большого расстояния в агрессивных погодных условиях как на пластике и дереве, так и на металлических и комбинированных поверхностях. Компактная функциональная метка станет решением задач маркировки промышленных активов и тары в логистике, транспортировке, например, для контроля проезда железнодорожных вагонов и грузовых цистерн», - комментирует начальник RFID-лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин.

RFID-метка S-Tag 3D ультравысокочастотного диапазона (УВЧ), разработанная RFID-лабораторией Микрона, пассивна, имеет 128-битную память EPC, устойчиво считывается на металлических и других поверхностях на расстоянии до 14 метров в ETSI регионе на частотах от 865 МГц до 868 МГц.

S-Tag 3D, Микрон

Новая радиометка предназначена для удаленной идентификации средне и крупногабаритных объектов из различных типов металла или металлических корпусов на любых предприятиях и производствах, включая транспортные контейнеры, промышленное оборудование и объекты складских и логистических компаний, аэрокосмической и автомобильной индустрии, нефтегазовой отрасли. Основное преимущество данной метки по сравнению с аналогами в прочности и увеличенной дальности считывания на металле при меньших габаритах.

Прочный пластиковый корпус эргономичной формы (10х2х1,3см) обеспечивает высокий уровень защищенности встроенного чипа от неблагоприятных погодных условий и механических воздействий. В корпусе имеется 2 отверстия для крепления болтами или заклепками к поверхности, а также предусмотрены отверстия для крепления метки хомутами. Конструкция метки обеспечивает широкое распространение РЧ- сигнала как при использовании фиксированных считывателей, так и при использовании портативных ручных ридеров.

Новое изделие успешно прошло лабораторные и полевые испытания и готово к приему заказов.

Микрон ежегодно запускает в серийное производство более 30 новых изделий. RFID-маркировка – один из востребованных инструментов цифровизации предприятий и бизнес-процессов. RFID решения применяются в различных отраслях национальной экономики: промышленном производстве, транспорте, финансах, торговле, образовании, медицине, сельском хозяйстве, в сфере услуг и ЖКХ, безопасности, логистике и складском учете для решения задач автоматизации, управления, идентификации, дистрибуции, контроля доступа, защиты от контрафакта, маркетинговых задач. Микрон - лидер российского рынка RFID, рост выручки предприятия в сегменте составил в 2017 году 42%.

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теги: RFID метка Микрон для металла

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