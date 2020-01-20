Создана метка RFID UHF с использованием печатного полупроводника

MForum.ru
20.01.2020,
Компания Toray Industries, Япония, смогла обеспечить обмен данными по беспроводной связи RFID в диапазоне UHF с использованием печатного полупроводника на базе композита из углеродных нанотрубок и полимерного полупроводника.
В компании уверены в перспективности данной технологии, демонстрирующей потенциал малозатратного производства меток RFID UHF, которые можно использовать для автоматизации розничной торговли и повышения эффективности управления запасами. Сейчас компания работает над коммерциализацией разработки.
Обычные RFID-метки на базе кремниевых чипов стоят сравнительно дорого, поскольку для их производства используется сочетание инлея и интегральной схемы. Кроме необходимости приобрести чип, требуется также операция по его монтажу. В Toray Industries решили обойтись без чипа интегральной схемы, заменив его композитным изделием на основе нанотрубок и полупроводника на базе полимера.
При этом возникала проблема - очень низкая подвижность электронов в новом изделии - всего 20 кв.см/Vs. Специалистам компании пришлось немало повозиться с выбором материала, пока не пришел успех - при использовании высокопроизводительных композитов из углеродных нанотрубок показатель вырос до 182 кв.см / Vs.
В отличие от классических кремниевых тонкопленочных транзисторов (TFT), которые могут иметь p- или n-тип, углеродным нанотрубкам обычно свойственен p-тип. В Toray разработали материал n-типа на базе нанотрубок, что позволяет создавать недорогие печатные тонкопленочные транзисторы как p-, так и n-типа.
В Toray Industries изготовили прототип RFID-метки, включающий 24-битную память, который в компании называют первой печатной меткой RFID UHF. Сейчас в компании идут разработки чипа с 60-битной памятью.
Источники: toray.com ; newelectronics.co.uk.
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теги: телеком RFID Toray композитные метки полупроводники
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