Микроэлектроника: Конспекты: Гульнара Хасьянова, Микрон, Формирование новых рынков для микроэлектроники

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Микроэлектроника: Конспекты: Гульнара Хасьянова, Микрон, Формирование новых рынков для микроэлектроники

16.04.2019, MForum.ru

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15 апреля генеральный директор ПАО “Микрон” Гульнара Хасьянова рассказала о Формировании новых рынков для микроэлектроники в рамках пленарной сессии “Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития”, которая прошла в день открытия выставки “Экспоэлектроника-2019”.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Вашему вниманию - конспект выступления г-жи Хасьяновой, автор конспекта - Алексей Бойко.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

ГХ: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами здесь встречаемся ежегодно. Давайте вспомним, что изменилось в отрасли за прошедший год.

В мире за год произошли значительные изменения. Во-первых, начались “чиповые войны” в 5G между США и Китаем. Мы, как компания, работающая в том числе и с рынком Китая, почувствовали на себе влияние этих “боевых действий”.

Если раньше микроэлектронику часто приводили в пример того, насколько глубокой может быть международная интеграция и разделение труда, то прошедший год показал, что некоторые правительства готовы активно защищать свои рынки от “иностранных вторжений”, на рынках 5G, IoT это проявилось заметно и ярко. Можно было наблюдать также отказы в трансграничной поставке тех или иных чипов, а некоторые производители решений телеком-инфраструктуры столкнулись с затруднениями при попытке обслуживания ранее проданного ими заказчикам оборудования.

Еще один новый тренд, - правительства крупных стран формируют новые рынки, связанные с развитием микроэлектроники и AI, с ограничениями на их финансирование зарубежными инвесторами. США, Китай, Индия заявляют, что запрещены инвестиции в крупные проекты AI иностранного капитала. По сути речь идет о закрытии отдельных сегментов внутренних рынков от зарубежных компаний. Это можно наблюдать в различных странах.

Я привела два этих примера, поскольку именно эти технологии: IoT, 5G и AI, являются основными направлениями развития цифровой экономики в России. А значит нам предстоит жить в условиях ограничений и необходимости формирования рынка собственными силами.

Также мы наблюдаем, что в отрасли есть спрос на консолидацию, идут попытки крупных слияний и поглощений, пусть даже не все из них реализуются на практике, идет укрупнение фабов.

Можно прогнозировать, что развитие рынка интернета вещей даст, уже дает, импульс развитию рынка микросхем, в частности, требуется все больше их модификаций. Этот тренд уже вызвал рост спроса на пластины 200 мм. По различным прогнозам, в ближайшие несколько лет спрос на такие пластины, на изделия, произведенные на пластинах 200 мм, вырастет на 10-15%. Потому что изделия на пластинах 300 мм не всегда оказываются рентабельными, особенно при небольшой серийности.

А что в это время происходило на российском рынке?

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Если начинать с верхнего уровня, то была сформирована программа “цифровой экономики”, которая включает российское ПО и российскую электронно-компонентную базу.

Соответствующие национальные программы прошли “верхний уровень”, сейчас наступил этап, когда от нас требуется прописать наши возможности, нашу компонентную базу в такие проекты.

Мы, например, уже прописывали требования о том, чтобы отечественная электронно-компонентная база присутствовала в тексте концепции построения сетей связи 5G в РФ и в концепции развития сетей связи для интернета вещей. Эта концепция (IoT) уже одобрена и принята, а концепция развития 5G находится в статусе разработки.

Уверена, что аналогичные блоки, касающиеся использования отечественной электронно-компонентной базы, следует прописывать во все концепции, которые сейчас готовятся в рамках программы “цифровая экономика”.

Это тот рынок, где государство тратит свои деньги, разумным будет направлять эти бюджетные средства на свои же предприятия, а не финансировать ими зарубежное производство.

Еще один пример того, что этот локомотив уже был запущен в течение последнего года, - появление проекта постановления “О формировании реестра оборудования отечественного происхождения”. И уже критерием победы в конкурсе является количество микросхем первого и второго уровня в продукте. Это также хороший пример того, какие факторы сейчас влияют на формирование рынка.

Если завершится первичное формирование пакета документов, то дальнейшее расширение перечня будет зависеть в основном от нас с вами. От того, насколько быстро мы сформируем предложения для российского рынка.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Стоит упомянуть также создание Консорциума дизайн-центров. Это позволяет сформировать пакет возможностей и технических требований, что в дальнейшем обеспечит нам возможность принимать участие в формировании рынка.

И, конечно, нельзя не упомянуть “МФЦ” в области микроэлектроники, созданием которого сейчас занимаются МНИИРП и его партнеры, это то, что позволяет консолидировать усилия и двигаться к формированию рынка.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Что за прошедший год сделали мы на Микроне? У нас появилось более 50 новых партнеров. И это не только дистрибуторы, которые хорошо знают нашу продукцию и могут “встраивать” ее в какие-то простые решения (первая волна дистрибуторов была связана с нашими RFID продуктами).

Вторая волна, это уже интеграторы, которые ведут самостоятельные разработки в интересах заказчиков, которые могут добавить нашим продуктам какие-то новые качества за счет их встраивания в какие-то более сложные изделия и системы.

Третий вид партнеров - разработчики и производители устройств интернета вещей.

Мы здесь выступаем, как начало цепочки поставок, мы помогаем ее формированию. В Китае, например, видно, насколько четко регламентирована тема интернета вещей. Есть, скажем, 5 производителей микросхем, на них приходится 10 производителей модулей на базе этих микросхем, далее идет слой производителей блоков и условно тысяча производителей конечных изделий. У нас пока такой структуры нет, наша задача - начать цепочку формировать. Мы уже сделали такое изделие, как модуль NB-IoT в партнерстве, для компании МТС. На слайде ниже показан еще целый ряд изделий, в основе которых - микросхема производства Микрон.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Это то, что мы уже сейчас можем делать и делаем. В ближайшие два года будем формулировать, чего у нас нет и что мы должны научиться делать, поскольку это окажется востребовано на нашем рынке в ближайшие годы.

Есть уверенность в том, что рынок, за который мы с вами должны бороться, связан, прежде всего, с цифровой экономикой, с теми решениями, которые приняты, с зонами, где государство тратит свои средства на те или иные решения. Поэтому чем быстрее мы эти решения создадим и выведем на рынок, тем лучше будет для нас для всех.

Исходя из того, что мы с вами сейчас обсудили, исходя из выступлений коллег, я бы задала тон этой выставке двумя словами - объединение и кооперация. Сейчас есть возможности для объединения, есть много различных форматов для объединения. Так или иначе, но выстраивание коопераций - единственный путь, который позволит нам вместе сформировать рынок и обеспечить развитие микроэлектроники в Российской Федерации.

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АБ: В рамках выставки на стенде компании Элемент, куда входит и ПАО “Микрон”, состоялись две презентации, иллюстрирующие то, что рассказывала г-жа Хасьянова в отношении кооперации и формирования цепочки поставок.

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Умный трекер

Микрон и компания EVO Devices представили на выставке Экспоэлектроника-2019 умный трекер для контроля перевозок скоропортящихся, ценных и опасных грузов.

Умный трекер

Основа трекера - GSM-модуль передачи данных с микросхемой криптозащиты первого уровня MIK51SC72D Микрон. Устройство адресовано транспортным компаниям, производителям, дистрибьюторам и ритейлерам, которым интересен мониторинг условий перевозки ответственных грузов в течение всего маршрута.

"Ведомые" части трекера

Так выглядят так называемые "ведомые" части трекера. Именно они крепятся на груз. Основное устройство размерами 120x80x55 мм может стоять на фургоне или контейнере и передавать сигналы, собранные с ведомых устройств в облачную систему.

Собираются и передаются следующие данные: точное местоположение (GPS, A-GSM), температура, давление, влажность, вибрационное воздействие, освещенность, ЭМ-излучение.

Каждое устройство Slave и Master оснащено NFC меткой MIK213ND, что позволяет считать показатели датчиков со смартфона, планшета или мобильного RFID-считывателя.

Основное и ведомые части устройства взаимодействуют по Bluetooth. Комплект способен работать 24/7 в течение не менее 90 суток. Модуль передачи данных - GSM. Можно договориться о тесте: +7 495 410-6254.

Подробнее в пресс-релизе компании Микрон

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Договор о сотрудничестве Микрон и Камин Плюс, Калуга

ПАО Микрон и НПФ Камин Плюс, подписали договор о сотрудничестве по развитию совместных RFID-проектов.

Формирование новых рынков для микроэлектроники

Речь идет о создании и продвижении программных решений и RFID-приложений для систем безопасности и аналитики. На фото гендиректор НПФ Камин Плюс Вячеслав Черкасов (слева) и гендиректор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова (справа).

Одно из решений, которое будет продвигаться компаниями в партнерстве - система обнаружения перемещений для музеев и галерей. Основанная на технологии RFID, cистема обладает высокой чувствительностью - срабатывает на перемещения защищенного небольшой меткой RFID предмета даже на несколько сантиметров, что позволяет не только своевременно обнаружить факт перемещения, но также автоматически фиксировать перемещения защищенных предметов между залами и запасниками. Решение использует метки RFID производства Микрон.

Пресс-релиз компании "Микрон"

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теги: микроэлектроника Микрон Элемент тренды

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