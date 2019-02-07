RFID: RFID-чипирование животных - вести с AgroFarm-2019

07.02.2019, MForum.ru

Технология радиочастотной идентификации все активнее используется в сельском хозяйстве. На выставке AgroFarm-2019, проходящей с 5 по 7 февраля в Москве на ВДНХ сразу несколько компаний предлагали различные изделия для внедрения этой технологии в практику российских хозяйств.

Причин для роста популярности технологии RFID много, в частности, государство пытается наладить точный ветеринарный контроль и учет животных в фискальных целях, добиться прослеживаемости продукции, наладить сбор статистики.

Все чаще появляется понимание выгоды точного и быстрого учета при помощи RFID и в хозяйствах, где эта технология позволяет наладить автоматизацию учета животных, упростить работу зоотехников и ветеринаров. Есть также требования ряда международных организаций - все это стимулирует повсеместное внедрение радиочастотной идентификации.

Зачем нужна идентификация и регистрация на базе RIFD хозяйству?

Благодаря внедрению технологии RFID в практику учета животных можно наладить объективный учет их поголовья, планирование зоотехнических и ветеринарных мероприятий. Главное - в хозяйстве появляется удобная основа для индивидуальной работы с каждым животным в хозяйстве. Можно автоматизировать отслеживание перемещений каждого животного. И, конечно, оперативно формировать отчеты о состоянии стада проведенных с каждым животным манипуляциях.

Крупный и мелкий рогатый скот сейчас метят с помощью ушной RFID-метки или так называемого болюса (метка, которая предназначена для введения в желудок животного), используются также и визуальные метки, свиней - ушной RFID и визуальной меткой, для лошадей и домашних животных используют имплантируемые под кожу микрочипы.

Сами по себе метки это даже не половина решения, их используют в комплекте со считывателями RFID. Если совсем недавно считалось, что этого достаточно, то сейчас все чаще владельцы животных предпочитают разворачивать комплексные решения, которые интегрируют данные со считывателя с различным ПО, например, с программами управления стадом или фермой.

Кто привез на выставку электронные метки?

На перечисление всех участников выставки, кто показывал соответствующие решения, репортаж не претендует, автор успел заметить три стенда, значительная доля которых была посвящена теме идентификации животных.

Представительный набор радиочастотных меток для домашних и сельскохозяйственных животных показывала компания ISBC, известный участник российского рынка RFID технологий, предоставляющая оборудование и различные комплексные решения.

В ассортименте компании, адресованном владельцам животных - различные модели болюсов, микрочипы для ушных меток RFID и чипы для подкожного введения животным, приспособления для установки чипов, считыватели RFID различной сложности и стоимости, как портативные, так и стационарные: ворота и порталы, а также антенны для считывателей.

Компания постепенно налаживает локализацию производства меток и отдельных приборов в России.

Комплекты традиционного желтого цвета - это визуальные бирки, ушные электронные метки и комплекты из них для крупного рогатого скота: HDX 30 мм (4.5 г); F45 FDX-B 30 мм (4.5 г)

В ассортименте различные болюсы: Z72 FDXB диаметром 19 мм, длиной 66 мм и весом 72 г, Z72 HDX 19 мм, 66 мм, 72 г.

Для овец предназначена метка: F2S FDX-B 3.9 г 25 мм и болюсы Z20 FDX-B 11 мм, длиной 55 мм, весом 20 г.

Метка F2S FDX-B 3.9 г 25 мм подойдет и для свиней, а F4S HDX SLIM 4,5 г 30 мм или F4S FDX-B 4.5 г 30 мм используется для маркировки оленей.

Производство меток Vettag было освоено ISBC в 2018 году и с тех пор активно применяется в России для легкого и безопасного чипирования домашних животных.

Метка выполнена в стеклянном цилиндрическом корпусе диаметром 2.12 мм длиной 12 мм, она соответствует стандартам 11784/11785. Используется биосовместимое стекло с антимиграционным покрытием. В комплект входит стерильный инъектор для установки метки под кожу животного. Производятся комплекты компанией ISBC.

Ручные считыватели меток на стенде ISBC представлены моделями Biocontrol HHR 3000 Pro (на фото) и Agrident AWR300. Оба считывателя совместимы с программным комплексом Селэкс, разработки РЦ “Плинор”.

Стационарные считыватели - Vettag 550/650 и панельные антенны Vettag 203/206, весовые комплексы для автоматического взвешивания животных со встроенным считывателем RFID - дополняют картину.

Изделия для RFID-маркировки сельскохозяйственных животных представляла и компания АСТРАВЕТ МТ, Москва.

Это французские бирки с чипами RFID 64000860 HDX (соответствует ISO 11785). Для работы с ними предлагается портативный считыватель RS340HD-60 в комплектации Premium Kit (Allflex) и диапазоном считывания до 72 см. Данные из него могут передаваться на внешние устройства через USB-разъем или по Bluetooth.

Также компания представляет микрочип для подкожного чипирования производства Германии. Микрочип в стеклянной капсуле поддерживает технологию FDX-B, соответствует стандарту идентификации животных ISO 11784 и поставляется в стерильной игле одноразового применения.

Еще один участник выставки - французская компания ARDES, интересы которой представляет в России ООО Кантри. Французы известны многолетним опытом производства различных меток для сельскохозяйственных животных. Компания предлагает электронные метки HDX и FDX-B большого и малого размера, а также транспондеры FDX-B для имплантации под кожу домашних животных (1.4 х 10 мм).

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теги: RFID метки радиочастотная идентификация