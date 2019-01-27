RFID: В ТГУ решились на эксперимент с имплантируемыми под кожу чипами

MForum.ru
27.01.2019,
Необычная инициатива Томского госуниверситета. Зеленоградскому “Микрону” заказали выпуск десятка чипов RFID, которые можно будет имплантировать под кожу человека.
типовая имплантируемая метка RFID в стеклянном корпусе
Инициатор идеи - проректор по инновационной деятельности ВУЗа Константин Беляков, он готов к проведению эксперимента на себе, собираясь вживить себе под кожу чип RFID. Это позволит приближением руки к считывателю расплачиваться за поездки в общественном транспорте, а также проходить на различные объекты ТГУ, где внедрен контроль доступа по RFID. Есть и другие добровольцы, желающие обзавестись имплантантом, разработчики проекта “Кампусная карта ТГУ”. / zelenograd.ru
Практика добровольной имплантации чипов RFID под кожу в мире не является новой. Число энтузиастов, которые пошли на эту процедуру, измеряется тысячами, не более, чем парой десятков тысяч. Выполняют процедуру обычно не в медицинских учреждениях, а в пирсинг-салонах. В России люди с RFID-имплантантами встречаются, но речь идет буквально о единичных случаях, возможно о нескольких десятках человек. Это намного меньше, чем около 3 тысяч человек в Швеции или порядка 4 тысяч в Германии. В любом случае, каждый желающий имеет право внедрить себе что-либо под кожу - будь то украшение или стеклянный цилиндрик с радиочастотной меткой. Лишь бы не дошло до попыток государства сделать наличие имплантанта обязательным для населения, в полицейских государствах такая идея вполне может прийти в какую-нибудь светлую депутатскую или чиновную голову.
Безопасно ли ношение метки? Сравнительно безопасно. Нарушать кожный покров - не лучшая идея, но если провести процедуру, не нарушив стерильности, то все должно обойтись. Метки для имплантации обычно выполняют в корпусе из гипоаллергенного стекла, не вызывающего ответ иммунной системы человека. Риск механического повреждения метки, имплантируемой в руку пациента невелик, но не равен нулю.
Практика радиочастотной идентификации животных распространена намного больше, метки RFID внедряют под кожу как домашним, так и сельскохозяйственным животным, массово, во многих странах. В ряде стран этого требует законодательство. Так проще отследить перемещения животных, отыскать потерю и подтвердить права собственности.
Но уместно ли переносить практику радиочастотной идентификации на людей? Против этого есть аргументы из разряда этических, медицинских, технологических. Как минимум, у человека должен сохраняться выбор: пользоваться имплантируемой или внешней меткой, например, чипом, встроенным в брелок, кольцо, браслет или удостоверение личности. Кроме того, есть и альтернативные технологии, которые не требуют носить с собой или в себе какие-либо предметы - идентификация по лицу или по отпечатку пальца. У биометрических методов, разумеется, есть свои ограничения и противопоказания, но хотя бы не нужно проводить над собой хирургические операции всякий раз, когда потребуется заменить чип.
Подробнее об имплантируемых метках RFID
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теги: RFID метки радиочастотная идентификация имплантаты имплантируемые
© Алексей Бойко,
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