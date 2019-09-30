RFID: RFID маркировка шин - "за" и "против"

MForum.ru
30.09.2019,
В правительстве России еще не принято решение о том, нужно ли будет маркировать шины метками RFID. Плохо то, что решение может быть принято в сжатые сроки, что практически не оставляет времени на обдумывание и необходимые испытания. Давайте посмотрим, какие есть аргументы в пользу RFID маркировки шин и какие против.
Борьба с контрафактом
Считается, что если пометить все шины метками RFID, это поможет бороться с контрафактом и контрабандой. В отрасли говорят о том, что доля контрафакта в шинной промышленности невелика. В Минпромторге не согласны, отмечая, что сейчас 10-15% покрышек на рынке РФ имеет признаки контрафакта. Метки позволят даже рядовым пользователям в любой момент считать с шины данные о ее производителе, модели шины и т.п.
Собираемость обязательных платежей
Да, скорее всего, так и будет, по крайней мере на первых порах. Речь о таможенных, налоговых, иных обязательных платежах, а заодно об аналитике импорта, производстве и обороте товара в РФ. Потребители и производители от этого не выиграют ничего.
Отслеживание жизненного цикла изделия
Позволяет следить за жизненным циклом, понимать, когда следует заменять изделие на новое. Это снижает эксплуатационные риски.
Контроль допуска
Встроенная в шину метка позволяет автоматизировать доступ транспортного средства на те или иные объекты. Это удобно. С другой стороны, возникает риск тотального контроля за перемещениями транспортных средств. Вроде бы нехорошо, но те же обязательные госномера также дают близкую возможность слежения, как и мобильник водителя.
Увеличение цены шины
Поскольку метка имеет собственную цену, шина с имплантированной меткой может стоить чуть больше, нежели чем шина без метки. В то же время, на фоне стоимости шины, стоимость метки мала, почти незаметна - на сегодня речь о приросте цены шины с меткой на несколько десятков рублей относительно текущего уровня на немаркированные шины. К сожалению, только метками RFID ограничиться не получится, понадобится создание инфраструктуры их считывания в самых разных местах, стоимость этих систем значительная и безусловно так или иначе ляжет на плечи налогоплательщиков в целом или владельцев автомобилей, в частности.
Сложности и опасности маркирования шин
Самые простые и дешевые - метки-самоклейки на бумажной или пластиковой основе. Они же и ненадежные, потеря такой метки потребует перемаркирования изделия. Имплантируемые метки дороже и надежнее, но вызывает вопросы безопасность их массового использования, особенно в шинах для легковых автомобилей. А что делать при выходе из строя такой метки? В шинах с металлокордом метки RFID экранируются, дальность и надежность их считывания снижается. Хуже всего то, что имплантируемая RFID метка теоретически может приводить к повреждениям шин, - вытягиванию боковины или даже взрыву - особенно велики эти риски для шин для легковых автомобилей с их сравнительно тонкими боковинами. В России еще только предстоит проводить исследования покрышек с имплантируемой меткой особенно на высоких скоростях и при проведении экстренных маневров.
И вот весь этот комплекс "за" и "против" сейчас предлагается "переварить" до конца года, включая проведение испытаний? Не слишком ли мало времени для принятия взвешенного решения?
По материалам: iz.ru.
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© Алексей Бойко,
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