RFID: Зеленоградский Микрон выпускает более 480 млн RFID-меток в год

MForum.ru
25.09.2017,
В 2017 году компания запустила в серию 8 новых RFID-меток, включая метки для животных, для маркировки древесины и металлических изделий. Все они прошли лабораторные испытания и тесты в рамках пилотных проектов.
Кроме RFID-меток ПАО "Микрон" выпускает так называемые микросхемы 1-го уровня (Интегральные схемы российского производства первого уровня) для смарт-карт и ID-документов. В частности, в 2017 году разработаны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, начат выпуск банковских карт Мир-Maestro с МТС-Банком. Начались поставки в Лаос биометрических паспортов с микросхемой "Микрон". Начался выпуск электронных полисов ОМС с микросхемой производства "Микрон". Освоено серийное производство бесконтактных транспортных карт, различных билетов, ски-пассов, бирок для библиотек и архивов, метки для маркировки алкогольной и табачной продукции, лекарств и пробирок.
В 2016 году были разработаны - новый фольгированный транспортный билет, медицинский браслет с HF RFID меткой, метки для маркировки ценных пород древисины, меховой и алкогольной продукции.
RFID-метки позволяют повысить отслеживаемость товаров и нарастить налоговые поступления. Технология также является инструментом эко-контроля и безопасности. Метками компании можно маркировать автомобильные шины, пластиковую и стеклянную тару, табачную продукцию, медикаменты, оборудование и тару.
Очевидная сфера применения RFID-меток - это логистика. Продукция зеленоградского предприятия используется в системах управления производством, складской и торговой логистики, инвентаризации, идентификации подлинности товаров, контроля доступа и системах безопасности. Использование RFID-решений позволяет повысить эффективность бизнес-процессов, автоматизировать и радикально ускорить все операции, минимизировать влияние человеческого фактора.
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