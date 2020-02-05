RFID: Микрон представил еще одну легкоразрушимую RFID-метку - M2746P-03EM

05.02.2020, MForum.ru

Микрон сообщает о начале серийного выпуска новых RFID-меток M2746P-03EM. Особенность новинки - функциональность саморазрушения при попытке вскрытия или удаления. Благодаря этому их можно использовать для защиты объектов от несанкционированного доступа, например, вскрытия упаковки, подмены товара и тому подобного. Метки предназначены для одноразового использования и могут наклеиваться на различные поверхности - стекло, картон, дерево или пластик.

Метка М2746Р-03EM по всему периметру снабжена надсечками, предназначенными для разрушения метки в процессе попыток ее переклейки или вскрытия. Метка построена на базе NFC кристалла Микрона (MIK213ND) с аппаратной защитой информации. Размер – 27х46 мм, работает она в HF диапазоне частот, расстояние считывания составляет 5 см, объем программируемой памяти – 180 байт, скорость передачи данных - 106 кбит/с.

Такие метки обычно применяют в системах инвентаризации, в логистике, складском учете, производственной деятельности предприятий, в розничной торговле и т.п. В конструкции метки задействована антенна, внешне напоминающая антенну другой метки Микрона - M1743-0Q2M. Другая используемая конструкция разрушимой метки RFID - это метки с легкоразрушимыми сигнальными петлями, как в еще одном изделии Микрон - метке M6025P/0NH.

Метки RFID

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Пресс-релиз компании Микрон через MForum.ru

Новая саморазрушающаяся метка Микрона для защиты от несанкционированного доступа

2020.02.07, пресс-релиз. Новая саморазрушающаяся метка Микрона для защиты от несанкционированного доступа 7 февраля 2020 г., Москва. Микрон освоил серийный выпуск новых радиочастотных (RFID) меток М2746Р-03EM с функцией саморазрушения при вскрытии и удалении для защиты промаркированных объектов от несанкционированного доступа: вскрытия упаковки, кражи, подмены товара и других злоупотреблений. Метки предназначены для разового использования для контроля и учета различных объектов из стекла, картона, дерева или пластика.

«Специальные надсечки метки обеспечивают тотальное разрушение ее структуры при попытке отклеить с поверхности, то есть метка расслаивается и перестает считываться. Это позволяет легко контролировать доступ к объекту, целостность упаковки и происхождение товаров в ходе цепочки поставок», - уточнил Алексей Маркин, руководитель RFID лаборатории ПАО «Микрон».

М2746Р-03EM имеет по всему периметру надсечки, предназначенные для легкого разрушения метки в процессе ее переклейки или вскрытия, делая невозможным удалить RFID в целости. Метка построена на базе NFC кристалла Микрона (MIK213ND) с аппаратной защитой информации. Размер – 27х46мм, работает в HF диапазоне частот, расстояние считывания составляет 5 см, объем программируемой памяти – 180 байт, скорость передачи данных - 106 кбит/с.

В случае попытки снять метку с маркированного объекта разрушается ее структура, что исключает возможность переноса метки с объекта на объект и связанные с этим фальсификации. Таким образом, обеспечивается прозрачность несанкционированного вскрытия упаковки, защита изделий от контрафакта и краж, быстрый и точный учет объектов.

Продукт может применяться для автоматизации производственных и бизнес-процессов, инвентаризации, в логистике, складском учете, производственной деятельности предприятий, розничной торговле, где безопасность и контроль доступа имеют высокий приоритет.

Микрон – крупнейший российский производитель RFID-продукции, полный цикл производства продукции позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. Предприятие имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 150 видов различных RFID меток.

пресс-релиз Микрон на сайте компании

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