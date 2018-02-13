RFID: На Микроне освоили выпуск HF меток для контроля целостности упаковки

MForum.ru
13.02.2018,
Метки с функцией индикации вскрытия предназначены для защиты бренда, аутентификации продукции, смарт-рекламы, программ лояльности для потребителей. С помощью таких меток можно реализовывать маркетинговые и интеллектуальные приложения.
На "Микрон" начали выпуск таких меток под маркировкой M6025P/0NH. Метка поддерживает стандарт NFC и функцию индикации вскрытия. Ее можно применять для маркировки изделий из стекла, например, бутылок с дорогим алкоголем, картона, дерева и пластика.
Метка удобна для контроля целостности упаковки, кроме того, она помогает узнать происхождение товаров в ходе цепочки поставок. Для этого не потребуется мобильное приложение.
В основе конструкции метки - так называемая сигнальная петля с нанесенными на нее надсечками. Такая конструкция разрушается при попытке переклейки или вскрытия. При разрыве сигнальной петли, а это случится, например, при попытке открыть защищенный меткой предмет, в память метки будет записано соответствующее событие. При считывании такой метки она выдаст или измененные данные или секретный код. Другие технические параметры метки: рабочая частота 13.56 МГц +/- 7 кГц, скорость передачи данных - 106 кбит/c, дальность считывания 1-4 см.
Такие метки могут помочь построить взаимодействие с потребителями до и после продажи. Продукту, например, присваивают уникальный цифровой URL-адрес, по которому можно найти информацию о производителе и спецификации товара, что обеспечивает защиту от контрафакта и несанкционированного вскрытия. Для получения обратной связи от клиентов можно использовать программы лояльности и вознаграждения, доступ к социальным сообществам, мониторинг.
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