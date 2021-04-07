RFID: Микрон создал новые RFID-метки способные работать на металлических поверхностях

MForum.ru
07.04.2021,
Радиочастотные метки - продукция в целом несложная. По крайней мере, пока речь не идет о метках, которые можно размещать на поверхности обладающего экранирующими свойствами металла или емкостей с водой. Такие метки разрабатывает не каждый производитель. В Микрон и ранее умели делать RFID метки для металла, а сейчас сообщают о запуске в серию новых RFID-меток такого типа.
Новые метки Микрон Z2046 M/1TD и Z2498 M/1PD можно размещать не только на металлических поверхностях, но и на стекле. Новинки пополнили продуктовую линейку компании в которой уже насчитывается более 200 видов различных меток RFID.
«Для данного продукта мы спроектировали пятиуровневую структуру, которая обеспечивает устойчивое считывание на металлических поверхностях, а также на стеклянной таре с жидкостью. В продуктовом портфеле Микрона представлено 6 меток для металла, как корпусированные, так и самоклеящиеся, что дает хороший выбор функциональных возможностей для задач автоматизации, которые сейчас для всех актуальны», - сказал заместитель генерального директора по производству ПАО «Микрон» Сергей Ранчин.
Неполный список RFID-меток российского производства можно найти на MForum.ru
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теги: RFID метки RFID метки для металла метки на металл Микрон
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