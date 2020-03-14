RFID: Силтэк выводит на российский рынок американские индикаторы удара ShockWatch RFID

14.03.2020, MForum.ru

На российском рынке есть производители чипов RFID, инлеев, меток и других устройств на основе этой технологии. А вот с сенсорами и датчиками с использованием RFID есть отставание от зарубежных производителей. Американская SpotSee, например, выпускает индикатор удара ShockWatch RFID, сочетающий возможности традиционного индикатора и технологии радиочастотной идентификации.

Зачем нужен такой индикатор? Он предназначен для использования на грузах, требующих деликатного обращения при транспортировке. Индикатор способен зафиксировать факт ударной нагрузки на контролируемый объект, например, если его уронили при перегрузке. И, напротив, если с грузом обращаются бережно, то каждый раз при удаленном сканировании состояния индикатора удара, данные о том, что все в порядке автоматически поступают в ПО управления ресурсами предприятия или, например, в систему управления складом.

То есть, если соответствующие грузы оснащены датчиками ShockWatch RFID, не требуется их тщательный осмотр с тем, чтобы увидеть каждый датчик, считывание состояний датчиков происходит дистанционно, по радио, что сокращает время инспекции на этапах контроля состояния груза в разы. Если индикатор не был активирован, значит груз можно продолжать перемещать по логистической цепочке или принимать на склад.

«Индикатор ShockWatch RFID позволяет заметить возможное повреждение груза дистанционно и в автоматическом режиме, - отметил Анатолий Петранков, руководитель направления «Индикаторы воздействий» Департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». - Это означает меньшее количество задержек, сбоев в работе, заявок на возмещение, претензий и отсутствие ущерба репутации компании. Это активный инструмент, помогающий бизнесу определять проблемные места в цепочке поставок - от производства, во время транспортировки и хранения – и оперативно их корректировать».

Индикатор ShockWatch RFID защищен от несанкционированного доступа и окрашивается в красный цвет, если груз подвергся ударному воздействию, превышающему заданный порог (5G, 10G, 15G. 25G, 37G, 50G, 75G и т.д.). Многолетний опыт применения индикаторов ShockWatch по всему миру по данным компании показывает снижение потерь в цепях поставок на 40-60%.

ГК "Силтэк" официально представляет компанию SpotSee в России и в странах СНГ.

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