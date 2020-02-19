RFID: Новикомбанк начал выпуск карт Мир c чип-модулями Микрона

MForum.ru
19.02.2020,
Новикомбанк начал массовое производство банковских карт Мир с бесконтактными чип-модулями Микрон. Эти карты будут выдаваться в рамках проекта "Социально-платежная карта работника Ростех".
Дуальный чип-модуль К5016ВК01 (MIK51DC16D) для контактных и бесконтактных платежей разработки НИИМЭ производства Микрон, это отечественный продукт первого уровня, включая производство микросхемы и разработку собственного ПО. В сентябре 2017 года департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России подтвердил соответствие микроконтроллера К5016ВК01 (MIK51BC16D), производимого на «Микроне» и сертифицированного для использования в картах НСПК Мир, требованиям, предъявляемым к интегральным схемам российского производства первого уровня. В 2019 году чип сертифицировала Национальная система платежных карт (НСПК) для использования в сситеме Мир.
Карта Новикомбанка с чип-модулем Микрона позволяет проводить бесконтактную оплату, а также снимать наличные в России без комиссии. А вот за границей она превращается в тыкву, кроме таких соседних стран, как Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Турция.
«Российский банковский чип, поддерживающий технологию контактных и бесконтактных платежей, является современным высокотехнологичным продуктом, отвечающий всем требованиям рынка и мировым стандартам безопасности», – отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.
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Пресс-релиз Микрон через MForum.ru, 2020.02.19
Новикомбанк начал выпуск карт Мир c чип-модулями Микрона
19 февраля 2020 г., Москва
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, среди первых на рынке начал массовый выпуск банковских карт платежной системы «Мир» с бесконтактными чип-модулями российской компании Микрон. Эмиссия карт осуществляется в рамках совместного проекта Банка и Госкорпорации – «Социально-платежная карта работника Ростех» в целях реализации программы импортозамещения.
Дуальный чип-модуль К5016ВК01 (MIK51BC16D) для контактных и бесконтактных платежей разработки НИИМЭ производства Микрона является отечественным продуктом первого уровня, включая производство микросхемы и разработку собственного ПО. В 2019 году чип сертифицирован Национальной системой платежных карт (НСПК) для использования в платежной системе «Мир» и соответствует всем международным стандартам безопасности. Отдавая предпочтение отечественным производителям, Новикомбанк в своей текущей деятельности в полной степени поддерживает политику импортозамещения.
Карта Новикомбанка, оснащенная чип-модулем Микрона, позволяет осуществлять бесконтактную оплату покупок в торгово-сервисных предприятиях, а также снятие наличных средств на территории Российской Федерации без комиссии. Безопасность совершения операций в сети Интернет обеспечивается благодаря технологии Мир Accept.
«Новикомбанк, как опорный банк российской промышленности, не только оказывает финансовую поддержку предприятиям наукоемких отраслей, в числе которых - микроэлектроника, но и активно внедряет в свои продукты новые технологии и перспективные решения, тем самым способствуя развитию инноваций в России», – подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
«Российский банковский чип, поддерживающий технологию контактных и бесконтактных платежей, является современным высокотехнологичным продуктом, отвечающий всем требованиям рынка и мировым стандартам безопасности», – отметила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.
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теги: Микрон чипы микросхемы RFID NFC
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