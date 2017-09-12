Пресс-релизы: Микрон и НИИМЭ представили отечественный банковский чип

12.09.2017, MForum.ru

По результатам рассмотрения заявления о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России подтвердил соответствие микроконтроллера К5016ВК01 (MIK51BC16D), производимого на «Микроне» и сертифицированного для использования в картах НСПК «МИР», требованиям, предъявляемым к интегральным схемам российского производства первого уровня.

«Сейчас российский рынок платёжных систем строится преимущественно на микросхемах иностранного производства. Наш чип позволяет сделать полностью российское решение, - сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. - Это важный фактор технологической независимости и безопасности, который относится ко всей линейке смарт-карт и ID-документов».

Интегральная схема К5016ВК01 (MIK51BC16D) представляет собой универсальный однокристальный микропроцессор с дуальным интерфейсом, изготавливаемый по КМОП (комплементарная структура металл- оксид-полупроводник) технологии, и предназначенный для использования в системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации. Применяется в микропроцессорных картах для банков-эмитентов, в том числе российской национальной платежной системы «МИР».

Статус отечественной микроэлектронной продукции первого уровня подтверждает, что при проектировании и разработке указанной интегральной микросхемы не используются готовые схемотехнические решения иностранного производства, разработка, изготовление и сборка осуществляются на территории РФ компанией- резидентом.

Согласно требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015г. №719 «О критериях отнесения промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 02.08.2016 г.:

1. Компания является налоговым резидентом Российской Федерации и располагается на территории России;

2. Компания имеет право на конструкторскую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития указанной интегральной микросхемы в течении 5 лет и более;

3. Компания не использует при проектировании и разработке указанной интегральной микросхемы готовые схемотехнические решения иностранного производства;

4. Компания осуществляет на территории Российской Федерации следующие операции: разработка структуры логической и (или) электрической принципиальной схемы интегральных схем, топологии интегральных схем; разработка (в том числе создание программного кода) программного обеспечения для интегральных схем; изготовление пластин по полному циклу (за исключением фотошаблонов) с кристаллами и их измерение; сборка кристаллов в корпусе; измерение и испытание интегральных схем.

«Микрон» является ключевым партнером государства во всех проектах, связанных с микроэлектроникой, центром отраслевой экспертизы, участником разработки программы Цифровая экономика, направленной на развитие национальных технологических ресурсов для цифровой трансформации экономики и общества.

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