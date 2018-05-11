Микроэлектроника: Микрон приглашает на выставку SemiExpo 2018

MForum.ru
11.05.2018,
Микрон приглашает принять участие в деловой программе международной выставки SEMIEXPO Russia, которая пройдет в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне 29-30 мая 2018 года. 29 мая в 11:00 в рамках пленарной сессии выступит генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.
Гульнара Хасьянова отмечает, что сегодня отрасль микроэлектроники во всем мире находится в фазе серьезных перемен, перестраиваясь под потребности цифровой экономики: «Эпоха цифровизации формирует новые глобальные тренды в сфере технологий и радикально меняет привычную действительность. Интернет вещей и системы искусственного интеллекта являются основными драйверами роста для полупроводниковой отрасли и уже сейчас требуют от нас не только новых технологических решений, но и серьезных изменений бизнес-моделей».
Выставка SEMIEXPO Russia собирает ключевых игроков рынка, участвующих в цепочке поставок: от материалов и оборудования до технологий производства, услуг, компонентов и приложений. Деловая программа мероприятия охватывает такие темы как: состояние и развитие рынка микроэлектроники в России и мире, точки роста микроэлектронной промышленности и цифровая экономика.
Микроэлектронная отрасль - основа технологической независимости и информационной безопасности страны в условиях цифровой трансформации экономики и общества. Развитие отечественной электронной компонентной базы является одним из ключевых направлений государственной программы «цифровая экономика».
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