Горнолыжные курорты и RFID

19.01.2020, MForum.ru

Прошли дни бумажных билетов, снятия перчаток и беджиков на ланьярдах - ничего этого более не требуется, чтобы предъявить билет или пропуск при пользовании кресельными подъемниками на Big Sky Resort. В этом году на курорте установили смарт-ворота Axess, оснащенные технологией радиочастотной идентификации (RFID UHF) на подъемниках, которые служат точками доступа к горе. RFID позволяет сканировать билет или сезонный пропуск без необходимости доставать его из кармана.

Начиная с лыжного сезона 2019/2020 года, все билеты на подъемники и другие продукты будут загружаться на RFID-карту Sky Card. Смарт-ворота автоматически откроются перед обладателями действующих билетов. После получения Sky Card, можно приобретать новые билеты онлайн, через интернет.

Поставщиком ПО для продуктов Axess выступает Siriusware. Умные ворота и билеты RFID поставляли Axess и Skidata. Двухчастотное RFID-решение Axess установили также на Boyne Resorts.

Конкурирующее решение предлагает, например, Mountain Pass Systems.

Технология RFID становится все более популярной на некоторых крупных лыжных курортах. Сканеры используют технологию RFID для сканирования билетов на подъемник в момент, когда лыжник или сноубордист проходит через ворота в нижней части кресельного подъемника. Это устраняет необходимость для сотрудников курорта вручную проверять действительность билета каждого лыжника. Если на первых порах такие системы критиковали за недостаточно надежное считывание, то после перехода к использованию RFID UHF обеспечили считывание практически во всех случаях. Технология удобна не только для лыжников, менеджмент курорта также получает данные о времени ожидания на подъемниках, а также следить за заполняемостью ресторанов.

Источники: explorebigsky.com ; epc4roi.com/ ; jdsupra.com ; finance.yahoo.com

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