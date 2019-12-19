RFID: RFID: ViewTag выбрала технологию Powercast для своих многоразовых багажных бирок

MForum.ru
19.12.2019,
ViewTag, один из мировых лидеров в области создания многоразовых электронных бирок для контроля перемещения багажа, выбрал чипсет Powerharvester для управления встроенной в бирку батареей. Благодаря этому метка ViewTag Electronic Bag Tag (EBT) может использоваться более, чем 3000 раз.
Цифровая метка EBT со встроенным дисплеем предназначена для крепления на багаж путешествующих самолетами и призвана упростить процесс регистрации в аэропорту, а также отслеживание перемещений багажа. Компания British Airways уже начала применение таких меток, в 2020 году ожидается их еще более массовое использование, в том числе, другими авиаперевозчиками.
Для взаимодействия с меткой пассажиры используют свой смартфон с поддержкой Bluetooth, а также приложение авиакомпании, для регистрации багажа, получения посадочного талона и синхронизации своего маршрута с биркой.
В состав электронной бирки входит чип радиочастотной идентификации с антенной, поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE), цифровым e-ink дисплеем, литиевой батареей и набором микросхем Powerharvester Powercast в состав которых входят дискретный беспроводный преобразователь RF-DC и повышающий преобразователь. За счет чипов Powerharvester Powercast бирка экономит заряд батареи. В частности, метка отключена от батареи до тех пор, пока бирка находится вне поля RFID-сканера. Оказавшись в зоне действия сканера, метка обновляет данные и содержание экрана бирки.
Желающие могут посмотреть работу метки ViewTag на выставке CES 2020.
Источник: dpaonthenet.net
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теги: RFID применение RFID и авиация
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