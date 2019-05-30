RFID: ВМС Индии внедряет системы контроля доступа по RFID

MForum.ru
30.05.2019,
Компания Tech Mahindra, специализирующаяся на разработке ПО, на днях заявила, что заключила контракт с оборонным ведомством Индии на сумму в 300 кроре ($43 млн), согласно которому должна поставить системы контроля доступа на базе технологии RFID на корабли и базы ВМС Индии.
Это часть проекта "Безопасная карта доступа" (AFSAC), подразумевающего перевод с бумажной идентификационной карты на цифровую всего персонала ВМФ, включая отслуживших и членов семей сотрудников.
Разработчик намеревается использовать процессы уровня 5 CMMI (Capability Maturity Model Integration) для управления устройствами контроля доступа, подключенными к сети устройствами и личными ID-картами.
Как ожидается, через два года система будет готова к бесперебойной выдаче карт, работе с ними, администрированию и поддержке жизненного цикла персональных карт RFID.
Источник: thequint.com.
В России также известны разработки на основе технологии RFID, адресованные военным морякам. "Морсвязьавтоматика", в частности, в 2017 году показывала корабельную систему определения местоположения и идентификации личного состава, включающую персональные браслеты с RFID-метками, стационарные считыватели, антенные блоки и ПО.
Систему можно использовать для контроля доступа в помещения и к оборудованию, а также при передачи вахты и выполнении обходов. Кроме того, она автоматически подает сигнал в ситуации, если военнослужащий оказался за бортом корабля.
А вот на российском подводном флоте электронные браслеты, позволяющие отслеживать местоположение членов экипажа, уже входят в состав оборудования подлодок проекта 885 "Ясень". Источник: flotprom.ru.
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Применение RFID (идеи и внедрения)
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© Алексей Бойко,
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