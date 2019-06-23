RFID: В новом аэропорту Пекина за багажом присмотрят по RFID

MForum.ru
23.06.2019,
Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на регулятора гражданской авиации в Китае, Bejing Daxing International Airport планирует внедрение комплексного решения для отслеживания багажа с использованием меток RFID.
Как сообщает Управление гражданской авиацией Китая (CAAC), внедрение RFID станет одной из ряда передовых технологий, которые будут использоваться в новом пекинском аэропорте, который должен открыть серию развертывания смарт-аэропортов в Китае.
Технология RFID для отслеживания багажа в аэропортах поможет получать информацию о перемещениях каждой единицы багажа не только службам аэропорта и авиаперевозчикам, но также любому пассажиру, которому станет доступна информация о местонахождении багажа в режиме реального времени, доступ к которой можно будет получить с личного электронного гаджета - смартфона или планшета.
В целом, новый аэропорт Пекин Дасин станет в полной мере смарт-аэропортом за счет внедрения спектра новых технологий, начиная от самостоятельной регистрации на рейс, самостоятельной регистрации багажа, распознавания лиц при проверке безопасности.
Как планируется, международный аэрпорт Пекин Дасин начнет работу в сентябре 2019 года. Он построен для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты в стране и снижения нагрузки на аэропорт Пекин Столичный, годовая пропускная способность которого в прошлом году превысила 100 млн человек. Источник: xinhuanet.com.
Китайцы действуют полностью в тренде технологического прогресса. В июне 2019 года Международная ассоциация воздушного транспорта проголосовала за использование технологии UHF RFID в дополнение к штрих-кодам для управления багажом в авиаперевозках.
В ближайшие 3 года планируется добиться отслеживания по RFID до 80% всего авиабагажа. Для начала, инфраструктуру, способную следить за перемещениями багажа планируется развернуть в 74 аэропортах мира, Пекин Дасин станет одним из этих аэропортов. Как ожидается, это сократит неправильную обработку багажа на 25%.
Подробнее о применении RFID аэропортами и авиакомпаниями.
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теги: RFID багаж авиаперевозки аэропорты применение RFID Китай
© Алексей Бойко,
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