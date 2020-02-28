RFID: Силтэк и Микрон представили компактную круглую UHF RFID метку

MForum.ru
28.02.2020,
Группа компаний Силтэк и ПАО "Микрон" объявляют о начале серийного производства компактных круглых UHF RFID меток S-Tag 3D mini.
Новинка предназначена для удаленной идентификации металлических объектов - станков и оборудования, контейнеров и оборотной тары, промышленных роботов, транспорта, прочих механизмов и устройств на промышленных производствах. Выбранная конструкция диаметром 38 мм обеспечивает дальность считывания не менее 5 метров. Материал корпуса полностью герметичен, устойчив к воздействию окружающей среды и рассчитан на длительный срок службы. Метка крепится одним винтом.
«RFID-метки для металла имеют широкий спектр применения и могут использоваться в целом ряде решений - для контроля контрафакта, автоматизации производственных и логистических процессов, складского учета, контроля дистрибуции и в маркетинговых задачах, - отметил руководитель группы развития продуктов RFID и IT ПАО «Микрон» Василий Волосов. – Однако это самые сложные в исполнении метки, с особыми требованиями к изоляции микросхемы, и наша RFID-лаборатория провела серьезную работу, чтобы продукция Микрона пополнилась линейкой меток, которые устойчиво считываются на металлических объектах на больших расстояниях и занимают свое достойное место в проектах радиочастотной идентификации в промышленности и логистике».
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теги: RFID метки Силтэк Микрон
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