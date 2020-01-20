5G: Вьетнамский оператор заявил о планах развертывания 5G на собственном решении

20.01.2020, MForum.ru

Мода на отечественные решения 5G дошла и до Вьетнама. Оператор Viettel сообщил о планах развертывания сети 5G на базе собственного радиооборудования, которая компания разработала всего за полгода. Объявление было сделано в рамках демонстрации звонка в сети 5G, развернутой с использованием оборудования Made in Вьетнам, включающим по заявлению компании собственное решение gNodeB.

Viettel объявил о планах использования собственного решения 5G в 2019 году, но затем сообщил о планах покупки решений Nokia и Ericsson.

Оператор заявил, что его решение соответствует стандартам 3GPP и поможет развернуть решение 5G. Разработку отечественного решения 5G во Вьетнаме поддержало правительство страны. Оператор намеревается начать оказание услуг на коммерческой основе, а также военным, начиная с июня 2020 года.

Viettel работает в 10 странах мира.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: телеком 5G пятое поколение Вьетнам оборудование