Профориентация: На Микрон началась практика для студентов МФТИ

MForum.ru
14.03.2020,
12 марта с экскурсии на Микрон началась ежегодная ознакомительная практика студентов кафедры микро- и наноэлектроники факультета физической и квантовой электроники Московского физико-технического института (МФТИ).
Студенты третьего курса побывали на основных производственных участках, включая чистые комнаты, производство чип-модулей для банковских карт и электронных документов, транспортных билетов, RFID-продукции. Специалисты Микрона показали и рассказали будущим коллегам, как работает микроэлектронная фабрика, где новые разработки становятся физической основой цифровых сервисов.
«Возможность увидеть техпроцессы, подержать в руках настоящую пластину, задать миллион вопросов и вникнуть в профессию - все это очень увлекательно и полезно студентам, - сказала Ольга Пестерева, заместитель генерального директора по управлению коммуникациями ПАО «Микрон». - Мы считаем контакт с производством важной частью образования, особенно для новых технологических рынков».
Микрон регулярно проводит ознакомительные экскурсии для студентов и школьников, сотрудничает с образовательными учреждениями и участвует в реализации профильных проектов, в том числе совместно с благотворительным фондом «Система» и ведущими техническими вузами России.
Оформить заявку на экскурсию и узнать ближайшую дату «Понедельник на Микроне» можно по ссылке.
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теги: Микрон микроэлектроника
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