Новый взгляд на финансы от SBI Банка и ISBC

MForum.ru

Новый взгляд на финансы от SBI Банка и ISBC

22.01.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

22 января 2020, пресс-релиз ISBC через MForum.ru.

SBI Банк, являющийся частью крупной японской корпорации SBI Holdings и позиционирующийся как семейный кредитно-сберегательный банк, создал систему «Свой круг» для управления семейными финансами, которая состоит из взрослого и детского мобильных приложений, дебетовой и кредитной карты, платёжного NFC-брелока ISBC® со пропуском в школу и защитой от телефонных мошенников благодаря отсутствию CVC-кода. Использование NFC-брелоков ISBC®, компактных, удобных и надёжных, выгодно отличает «Свой круг» от традиционных платёжных продуктов других банков.

С помощью «Своего круга» клиенты SBI банка легко контролируют семейный бюджет. Удобное мобильное приложение позволяет настраивать лимиты покупок, анализировать расходы всей семьи и каждого человека отдельно. Также пользователи «Своего круга» пользуются семейной программой лояльности. Чем больше совместных трат, тем больше экономия.

В 2020 году банк планирует активно развивать кредитно-сберегательную линейку продуктов, которые будут максимально соответствовать основным потребностям большинства российских семей.

Свой круг с платёжным NFC-брелоком ISBC® делает жизнь проще!

----

О ГК ISBC

Группа Компаний ISBC основана в 2002 году, является производственно-инжиниринговой компанией – ведущим российским производителем бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования. Основными направлениями бизнеса являются: People ID (идентификация людей с помощью смарт-карт), Object ID (учет и контроль объектов и товаров), Animal ID (системы
идентификации животных). Создан широкий спектр решений в области радиочастотной идентификации, систем контроля доступа, платежных RFID-брелоков, информационной безопасности, Интернета Вещей.

Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: пресс-релизы SBI Holding ISBC

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.12. [Краткие новости] RFID-решения ISBC для учета средств индивидуальной защиты / MForum.ru

06.12. [Новости компаний] RFID-замки / MForum.ru

26.11. [Новости компаний] СИЗ и RFID / MForum.ru

20.10. [Новости компаний] Криптография и RFID / MForum.ru

30.09. [Новости компаний] Животных тегирование метками RFID / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:15 Cyber_Ghost Тема: Sony Ericsson W950i (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Всем доброго времени суток. Понимаю что шансов у меня мало. Спустя много лет приобрел W950i о котором грезил когда-то. Встал вопрос о перепрошивке. Потратил много времени, итог: EMMA III видит ...
21.01.2020 23:43 ABloud Тема: Кейсы 5G (13.11.2019)
ABB и Ericsson покажут в Давосе возможности 5G ABB, известный производитель промышленных роботов, и Ericsson разработали технологию подключения машин к сети 5G. В рамках WEF2020 в Давосе, ...
21.01.2020 13:05 Rihanna11 Тема: Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально (07.01.2020)
Ох, и красавчик! Хочу!))
20.01.2020 21:21 ABloud Тема: Камчатский край (04.12.2007)
МегаФон запустил LTE в поселке Атласово на Камчатке. Средняя скорость - до 30 Мбит/с. «Сегодня надежная и качественная связь от МегаФона доступна более чем для 90% жителей Камчатского края, - ...
18.01.2020 19:38 ABloud Тема: Участники рынка микроэлектроники России (21.02.2018)
Союзное государство и разработки в области микроэлектроники Институт физики им. Б.И.Степанова принимал участие в программе "Луч" Союзного государства: «Разработка критических стандартных технологий ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6s появился в России / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi10X – планшетный компьютер на Windows 10 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над наушниками Buds Air Neo / MForum.ru

21.01. [ПО] Анонсы: Объявлен полный список смартфонов, которые получат EMUI 10 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Lava Z71 с 5,7-дюймовым HD-дисплеем представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro Premium получит 10-кратный зум / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и АКБ Samsung A31 и A41 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Galaxy Buds + получат более емкий аккумулятор / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Huawei P40 показался на рендерах / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru

10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: