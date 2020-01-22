Новый взгляд на финансы от SBI Банка и ISBC

22.01.2020, MForum.ru

22 января 2020, пресс-релиз ISBC через MForum.ru.

SBI Банк, являющийся частью крупной японской корпорации SBI Holdings и позиционирующийся как семейный кредитно-сберегательный банк, создал систему «Свой круг» для управления семейными финансами, которая состоит из взрослого и детского мобильных приложений, дебетовой и кредитной карты, платёжного NFC-брелока ISBC® со пропуском в школу и защитой от телефонных мошенников благодаря отсутствию CVC-кода. Использование NFC-брелоков ISBC®, компактных, удобных и надёжных, выгодно отличает «Свой круг» от традиционных платёжных продуктов других банков.

С помощью «Своего круга» клиенты SBI банка легко контролируют семейный бюджет. Удобное мобильное приложение позволяет настраивать лимиты покупок, анализировать расходы всей семьи и каждого человека отдельно. Также пользователи «Своего круга» пользуются семейной программой лояльности. Чем больше совместных трат, тем больше экономия.

В 2020 году банк планирует активно развивать кредитно-сберегательную линейку продуктов, которые будут максимально соответствовать основным потребностям большинства российских семей.

Свой круг с платёжным NFC-брелоком ISBC® делает жизнь проще!

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О ГК ISBC

Группа Компаний ISBC основана в 2002 году, является производственно-инжиниринговой компанией – ведущим российским производителем бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования. Основными направлениями бизнеса являются: People ID (идентификация людей с помощью смарт-карт), Object ID (учет и контроль объектов и товаров), Animal ID (системы

идентификации животных). Создан широкий спектр решений в области радиочастотной идентификации, систем контроля доступа, платежных RFID-брелоков, информационной безопасности, Интернета Вещей.

Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.

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