RFID-решения ISBC для учета средств индивидуальной защиты

26.12.2019, MForum.ru

26 декабря 2019, пресс-релиз ISBC, через MForum.ru.

23 декабря 2019 г.

Одним из ключевых аспектов деятельности на производстве является соблюдение законодательства министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: приказа от 01.06.2009 № 290Н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и приказа от 12.01.2015 № 2Н «О внесении изменений в межотраслевые правила обеспечения работников СИЗ» производственные компании успешно применяют технологии радиочастотной идентификации на всех этапах производства.

Для реализации требований законодательства применение RFID-технологий является оптимальным решением. Для этого используется следующий алгоритм, реализуемый компанией ISBC:

Оснащение СИЗ RFID-метками;

Персонализация СИЗ для каждого сотрудника;

Автоматизация учета и инвентаризации;

Автоматизированная отчетность;

Контроль приемки и перемещения комплектов одежды;

Мониторинг СИЗ в режиме реального времени.

ISBC применяет для учета СИЗ RFID-считыватели, RFID-метки и специальное ПО. RFID-оборудование и решения ISBC универсальны и легко интегрируются с любыми информационными системами. Группа Компаний имеет многолетний опыт поставок оборудования и внедрения RFID с привлечением партнеров на крупных промышленных и складских объектах, включая крупные российские и зарубежные предприятия. Учет всех технических требований и знание секретов применения радиочастотной идентификации позволяет ISBC успешно реализовывать проекты даже в самых сложных условиях и обеспечивать высокую результативность для клиентов.

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теги: телеком пресс-релизы RFID ISBC СИЗ применение RFID