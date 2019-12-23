RFID-решения ISBC для учета средств индивидуальной защиты

MForum.ru
26.12.2019,
26 декабря 2019, пресс-релиз ISBC, через MForum.ru.
23 декабря 2019 г.
Одним из ключевых аспектов деятельности на производстве является соблюдение законодательства министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: приказа от 01.06.2009 № 290Н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и приказа от 12.01.2015 № 2Н «О внесении изменений в межотраслевые правила обеспечения работников СИЗ» производственные компании успешно применяют технологии радиочастотной идентификации на всех этапах производства.
Для реализации требований законодательства применение RFID-технологий является оптимальным решением. Для этого используется следующий алгоритм, реализуемый компанией ISBC:
ISBC применяет для учета СИЗ RFID-считыватели, RFID-метки и специальное ПО. RFID-оборудование и решения ISBC универсальны и легко интегрируются с любыми информационными системами. Группа Компаний имеет многолетний опыт поставок оборудования и внедрения RFID с привлечением партнеров на крупных промышленных и складских объектах, включая крупные российские и зарубежные предприятия. Учет всех технических требований и знание секретов применения радиочастотной идентификации позволяет ISBC успешно реализовывать проекты даже в самых сложных условиях и обеспечивать высокую результативность для клиентов.
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теги: телеком пресс-релизы RFID ISBC СИЗ применение RFID
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