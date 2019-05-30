RFID: В Германии протестировали считывание метки UHF RFID в автомобиле на скорости 220 км/ч

MForum.ru
30.05.2019,
Два известных германских разработчика Kathrein и Tönnjes, провели успешные тесты системы считывания меток UHF RFID. Пассивные метки, установленные на транспортных средствах, удавалось считывать на скоростях вплоть до 220 км/ч!
Сейчас в мире все большее распространение получают различные приложения для мониторинга дорожного движения и транспортных средств. Это и электронная регистрация транспортных средств (EVR - electronic vehicle registration), и системы автоматического сбора платы за проезд (ETC - electronic toll collection), системы автоматической идентификации автомобиля (AVI - automated vehicle identification), системы смарт-транспорта (ITS - intelligent transportation systems). Для надежной работы эти приложения требуют точной идентификации транспортного средства, причем как можно более быстро, в том числе, и при высоких скоростях движения автомобилей.
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Применение RFID (идеи и внедрения)
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© Алексей Бойко,
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