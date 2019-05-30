RFID: В Германии протестировали считывание метки UHF RFID в автомобиле на скорости 220 км/ч

30.05.2019, MForum.ru

Два известных германских разработчика Kathrein и Tönnjes, провели успешные тесты системы считывания меток UHF RFID. Пассивные метки, установленные на транспортных средствах, удавалось считывать на скоростях вплоть до 220 км/ч!





Сейчас в мире все большее распространение получают различные приложения для мониторинга дорожного движения и транспортных средств. Это и электронная регистрация транспортных средств (EVR - electronic vehicle registration), и системы автоматического сбора платы за проезд (ETC - electronic toll collection), системы автоматической идентификации автомобиля (AVI - automated vehicle identification), системы смарт-транспорта (ITS - intelligent transportation systems). Для надежной работы эти приложения требуют точной идентификации транспортного средства, причем как можно более быстро, в том числе, и при высоких скоростях движения автомобилей.









Разработчик RFID-решений Kathrein Solutions в партнерстве с поставщиком системы защищенной идентификации транспортных средств Tönnje и производителем чипов NXP Semiconductors разработали и протестировали комплексное решение идентификации с высоким уровнем защиты информации. Система предназначена для надежной идентификации транспортных средств в многополосных толлинговых ситуациях со свободным потоком (MLFF). Компания Tönnjes аккредитована правительством для проведения идентификации автомобилей.



Транспортные средства, принимавшие участие в эксперименте, оснащались номерными знаками со встроенными транспондерами Tönnjes IDePLATE (по два на автомобиль). Также был установлен транспондер IDeSTIX на переднем стекле автомобиля, который исполнял роль "третьего номерного знака". Мотоциклы, которые также использовались в тестах, оснащались задним номерным знаком и меткой для фары IDeSTIX HLT.



Зачастую для использования в толлинговых решениях производители пытаются предлагать активные транспондеры 5.8 ГГц, что требует размещения в них батареи питания. Которую затем требуется своевременно менять. В Kathrein предпочли обойтись классической пассивной меткой RFID по стандарту ISO 18000-63C. В метках использовался чип NXP UCODE DNA, поддерживающий шифрование AES с ключом 128 бит. В качестве считывателя были взяты Kathrein RRU4500. Работой оборудования управляла программная платформа Kathrein CrossTalk.



Для того, чтобы обеспечивать успешную идентификацию, необходимо быстро и при этом защищенно проводить обмен данными между считывающим устройством и меткой, а также между считывающим устройством и бэк-офисом.Разработчик RFID-решений Kathrein Solutions в партнерстве с поставщиком системы защищенной идентификации транспортных средств Tönnje и производителем чипов NXP Semiconductors разработали и протестировали комплексное решение идентификации с высоким уровнем защиты информации. Система предназначена для надежной идентификации транспортных средств в многополосных толлинговых ситуациях со свободным потоком (MLFF). Компания Tönnjes аккредитована правительством для проведения идентификации автомобилей.Транспортные средства, принимавшие участие в эксперименте, оснащались номерными знаками со встроенными транспондерами Tönnjes IDePLATE (по два на автомобиль). Также был установлен транспондер IDeSTIX на переднем стекле автомобиля, который исполнял роль "третьего номерного знака". Мотоциклы, которые также использовались в тестах, оснащались задним номерным знаком и меткой для фары IDeSTIX HLT.Зачастую для использования в толлинговых решениях производители пытаются предлагать активные транспондеры 5.8 ГГц, что требует размещения в них батареи питания. Которую затем требуется своевременно менять. В Kathrein предпочли обойтись классической пассивной меткой RFID по стандарту ISO 18000-63C. В метках использовался чип NXP UCODE DNA, поддерживающий шифрование AES с ключом 128 бит. В качестве считывателя были взяты Kathrein RRU4500. Работой оборудования управляла программная платформа Kathrein CrossTalk.



Транспортные средства идентифицируют с помощью считывателей, антенны которых устанавливают в портале или на толлинговой площадке. Надежность идентификации автомобиля обеспечивается тем, что все элементы решения защищены - метки, канал связи, считыватели и бэкэнд. В ситуации, когда данные, считанные с номерного знака, не совпадут с данными из метки на ветровом стекле, будет включен сигнал тревоги. Использованы метки с защитой от перемещений, - производитель обещает, что не получится снять метку с ветрового стекла или с фары мотоцикла, не повредив ее.



Для того, чтобы показать, насколько эффективной может быть работа системы, основанной на использовании пассивных меток, компании Kathrein и Tönnjes провели тесты на гоночной трассе Sachsenring в Германии. Были проверены и показаны различные сценарии использования системы. Считывание меток происходило на скорости 70 км/ч, а затем на скорости 120 км/ч на двух параллельных полосах. На самом длинном прямом участке трека были проведены также тесты считывания меток, установленных на автомобилях Porsche 911 GTS 4 (разогнался до 225 км/ч) и Ducati Panigale (разогнался до 235 км/ч). Во всех случаях система сработала на отлично. Источник: Транспортные средства идентифицируют с помощью считывателей, антенны которых устанавливают в портале или на толлинговой площадке. Надежность идентификации автомобиля обеспечивается тем, что все элементы решения защищены - метки, канал связи, считыватели и бэкэнд. В ситуации, когда данные, считанные с номерного знака, не совпадут с данными из метки на ветровом стекле, будет включен сигнал тревоги. Использованы метки с защитой от перемещений, - производитель обещает, что не получится снять метку с ветрового стекла или с фары мотоцикла, не повредив ее.Для того, чтобы показать, насколько эффективной может быть работа системы, основанной на использовании пассивных меток, компании Kathrein и Tönnjes провели тесты на гоночной трассе Sachsenring в Германии. Были проверены и показаны различные сценарии использования системы. Считывание меток происходило на скорости 70 км/ч, а затем на скорости 120 км/ч на двух параллельных полосах. На самом длинном прямом участке трека были проведены также тесты считывания меток, установленных на автомобилях Porsche 911 GTS 4 (разогнался до 225 км/ч) и Ducati Panigale (разогнался до 235 км/ч). Во всех случаях система сработала на отлично. Источник: traffictechnologytoday.com



Использование пассивных меток UHF RFID в системах идентификации движущихся автомобилей - единственно разумный подход на сегодняшний день. И то, что система считывания способна работать практически с любыми скоростями, позволяет надеяться на то, что ее можно использовать практически во всех сценариях идентификации транспортных средств или для автоматизированного взимания платы за проезд без необходимости притормаживания или остановки.

В России периодически задумываются о чипировании номеров транспортных средств метками RFID. Это, в частности, повысило бы надежность работы систем фотофиксации, а также возможно сократило бы практику закрывания номера или части номера посторонними предметами.

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Применение RFID (идеи и внедрения)



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