Индустрия 4.0 для производства медицинского оборудования: RFID Микрона контролирует логистику

MForum.ru
14.12.2019,
13 декабря 2019, пресс-релиз Микрон, через MForum.ru.
RFID-решение ГК «Микрон» для автоматизации производственной логистики реализовано на московском высокотехнологичном предприятии по производству медицинского оборудования ООО «С.П. Гелпик». Каждый промаркированный объект теперь можно оперативно отследить на всех этапах логистической цепочки – от начала производства до отгрузки клиенту.
Для контроля перемещения по производственным цехам все объекты (оборудование, детали и маршрутные листы) оснащены радиочастотными метками, входы и выходы оборудованы стационарными считывателями, контролирующими маршрут движения промаркированных объектов. Метки позволяют идентифицировать объект на расстоянии до 12 метров. Данные интегрируются в единую информационную базу для автоматизированного учета единиц продукции, мониторинга их перемещений, контроля плана работ в режиме реального времени и получения отчетов по соблюдению производственного графика.
«Простая автоматизация логистики позволяет оптимизировать производственный цикл, сократить время простоев и минимизировать возможные ошибки из-за человеческого фактора, обеспечить оперативный контроль за всеми ключевыми процессами и, тем самым, увеличить эффективность производства, - отметил Василий Волосов, руководитель группы развития продуктов RFID и IT ПАО «Микрон». - Подобные системы могут быть применены на любых предприятиях, в том числе используется у нас на Микроне для маркировки SMIF-контейнеров при производстве микросхем, что позволяет быстро и точно контролировать технический маршрут и последовательность операции».
На сложном технологическом производстве, где требуется ряд последовательных операций в строго определенном порядке с учетом различных переменных факторов (таких как готовность площадок, специалистов, комплектующих и материалов), технические простои, связанные с комплектностью деталей и документов и контролем местонахождения объекта являются одним из основных ресурсов оптимизации производственного цикла. Применение RFID-технологии дает эффективный инструмент управления производственными процессами и позволяет обеспечить рост операционной эффективности предприятия за счет точного планирования и контроля операций, сокращения непроизводительных издержек и простоев.
Функционал решения Микрона для автоматизации производственной логистики настраивается в зависимости от требований заказчика и решаемых задач. В продуктовой линейке фабрики более 150 видов различных контактных и бесконтактных RFID-меток. Предприятие имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию изделий и полный цикл производства RFID-продукции.
В настоящее время RFID-продукция и решения Микрона уже успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения на инфраструктурных, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях.
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ООО «С.П. Гелпик» - один из основных разработчиков и производителей рентгенодиагностического оборудования в России. Продукция, производимая под торговой маркой «Ренекс», по отдельным позициям занимает до 60% объема рынка в области радиологии.
ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе ЭКБ. Микрон проектирует и производит интегральные микросхемы, а также разрабатывает системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей.
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теги: RFID Микрон внедрения RFID на производстве автоматизация
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