RFID: Микрон освоил новые RFID-метки

MForum.ru

RFID: Микрон освоил новые RFID-метки

04.02.2019, MForum.ru

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Серийное производство новых универсальных меток радиочастотной идентификации (RFID) освоили на Микрон. 

«RFID метка разработана нашей лабораторией под конкретные задачи клиента, но благодаря своим функциональным свойствам является достаточно универсальным средством маркировки для применения в различных отраслях, – комментирует начальник RFID лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин. – При необходимости можем разработать любую конфигурацию метки под запросы заказчика и рынка».

Метка RFID M1743-0Q2M предназначена для диапазона HF, разработали ее в RFID-лаборатории Микрона. 

M1743-0Q2M

Размеры метки - 43 х 17 мм, объем программируемой памяти - 1 КБ. Метка легко наносится на картон, дерево, стекло и пластик - ее можно считать с расстояния до 0.05 м. 

Метку можно использовать в различных целях, например, для учета и контроля доступа посетителей на транспорте, мероприятиях, в учреждениях, в решении задач логистики, складского учета и инвентаризации. 

Подборку информации об отдельных метках, в том числе, метках Микрон, можно найти здесь

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теги: RFID метки радиочастотная идентификация Микрон 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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