RFID: Микрон освоил новые RFID-метки

MForum.ru
04.02.2019,
Серийное производство новых универсальных меток радиочастотной идентификации (RFID) освоили на Микрон.
«RFID метка разработана нашей лабораторией под конкретные задачи клиента, но благодаря своим функциональным свойствам является достаточно универсальным средством маркировки для применения в различных отраслях, – комментирует начальник RFID лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин. – При необходимости можем разработать любую конфигурацию метки под запросы заказчика и рынка».
Метка RFID M1743-0Q2M предназначена для диапазона HF, разработали ее в RFID-лаборатории Микрона.
Размеры метки - 43 х 17 мм, объем программируемой памяти - 1 КБ. Метка легко наносится на картон, дерево, стекло и пластик - ее можно считать с расстояния до 0.05 м.
Метку можно использовать в различных целях, например, для учета и контроля доступа посетителей на транспорте, мероприятиях, в учреждениях, в решении задач логистики, складского учета и инвентаризации.
Подборку информации об отдельных метках, в том числе, метках Микрон, можно найти здесь.
+
За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале proRFID
теги: RFID метки радиочастотная идентификация Микрон
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.02. [Новости компаний] RFID: Технология RFID поможет музеям / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] RFID: В Татарстане бурильщики протестировали RFID-метки / MForum.ru
29.12. [Краткие новости] RFID. Пресс-релиз: Новая лимитированная серия RFID-билетов в виде наклеек и вкладышей для московского метрополитена / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Нефтегазовая отрасль и RFID / MForum.ru
29.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон и ISBC создали первую российскую систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Nokia может привезти на MWC 2019 кнопочный телефон / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91i и Y93 появились в России / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Go представлен официально / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru