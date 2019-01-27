RFID: Импортные шины в РФ начнут оснащать метками RFID

MForum.ru

RFID: Импортные шины в РФ начнут оснащать метками RFID

27.01.2019, MForum.ru

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В России готовятся к эксперименту по маркировке шин и покрышек RFID-метками. Делать это предполагают странным образом, единственным оператором станет компания "Центр развития перспективных технологий", услуги которой будут пока что бесплатными. А вот за метки придется платить импортерам и производителям.

Наличие маркировки будет подтверждать, что с товара уплачены налоги и таможенные сборы.

Эксперимент пройдет с 1 марта по 30 ноября, а с 1 декабря 2019 года, если проект федерального закона обретет силу, нанесение RFID-меток на шины станет обязательным. Источник: deita.ru; фото - pixabay.com.

Странная поспешность. Сейчас в мире завершается разработка международных стандартов на RFID-маркировку шин. Разумнее было бы дождаться завершения этого процесса и формулировать требования закона с учетом международной практики.

Кроме того, метки в шины должны помещаться производителями, на этапе производства шин, это обеспечивает их защищенность и надежность работы. Ряд производителей шин и покрышек уже это делают. Дублировать встроенную метку какой-то дополнительной вряд ли имеет смысл.

Подробнее о RFID-метках и шинах: mforum.ru

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теги: RFID метки шины покрышки шинная идентификация

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