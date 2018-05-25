RFID: Датчики RFID помогут приглядеть за шинами

MForum.ru

RFID: Датчики RFID помогут приглядеть за шинами

25.05.2018, MForum.ru

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В компании РСТ-инвент разработан UHF RFID чип TireTag для маркировки автомобильных шин. В память чипа можно записывать данные об изготовителе покрышки, ее типе, дате производства, материалах. В процессе эксплуатации шины данные можно дополнять. Изъять метку без повреждения не получится, что должно защитить продукцию от контрафакта.

Компания уже провела испытания чипов RFID с одним из крупных российских производителей. Планируемый годовой объем производства шин, промаркированных метками RFID, составит 12-15 млн штук в год. Интересно, что RFID метки с названием Tire Tag давно и успешно выпускает компания Alien.

Метка сохраняет работоспособность при температурах от -60C до +200 (до +270С в течение 45 минут) и пробеге до 400 тыс. км, рабочие частоты 865-870 МГц. Размеры метки - 96х21 мм, она соответствует стандартам ISO 18000-63 / EPC global Gen2v2.

Производитель отмечает, что метку можно интегрировать в покрышку не только на этапе производства, но и в готовую шину, причем при ее интеграции между слоями покрышки не нарушается целостность материала.

Актуальная для РФ тема, поскольку недавно Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации с 2019 года, в нем, в частности, присутствуют автомобильные шины, хотя и не оговорено, что они должны оснащаться именно RFID-метками. Источник.

Интерес производителей шин к технологии RFID в мире в последние годы растет. В частности, идет разработка стандартов ISO TC31 WG10, как ожидается, они появятся в сентябре 2018 года или в 2019 году. В деятельности рабочей группы, занимающейся разработкой стандартов, принимают специалисты 13 стран, представляющих ведущие державы мира.

В России компания Татнефть уже заявляла о планах оснащения всех цельнометаллокордных шины КАМА высокотемпературными UHF RFID-датчиками на базе китайских чипов Mesnac. Теперь появилась отечественная альтернатива.

С 2013 года начал устанавливать RFID-датчики в свою продукцию такой известный в мире производитель шин, как Kumho Tire. С марта 2017 года RFID-датчиками оснащаются все шины Michelin для грузовиков. Производитель шин Camso анонсировал проект по коммерциализации RFID-технологии для сплошных шин.

Плюсы использования меток для покрышек: данные можно считывать вне прямой видимости шины, возможна групповое считывание, можно отслеживать товар в реальном времени на производстве, а затем собирать данные о его эксплуатации, невозможно подделать или заменить метку, метка защищена от агрессивного воздействия окружающей среды.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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