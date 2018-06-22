RFID: От шин с RFID-метками к умным шинам с RFID-сенсорами

MForum.ru
22.06.2018,
Интересную информацию представляет заметка на сайте colesa.ru - вновь речь идет об умных шинах с метками RFID. Это далеко не новость, над этой темой уже несколько лет работает ряд производителей покрышек. Заметка сообщает о том, что китайская компания Sailun Jinyu Group также представила собственную разработку - “умные шины”, снабженные радиочастотными метками.
Интересно, что исходя из информации, представленной в заметке, речь идет не только о метке RFID, но и о RFID-сенсорах, иначе откуда бы можно было получить данные о корректном уровне давления при производстве шины, а также о давлении и температуре шины в реальном времени в процессе ее эксплуатации?
У китайской компании накоплен уже немалый опыт в области оснащения своих шинных изделий технологией RFID, первые 10 тысяч RFID-меток компания установила еще в 2008 году.
Даже простая метка RFID существенно увеличивает удобство отслеживания жизненного цикла шины - данные можно считывать вне прямой видимости шины, можно собирать данные об эксплуатации покрышки, возможно групповое считывание. Предиктивные модели сопутствующего софта позволяют прогнозировать необходимость замены шины в зависимости от реально пройденного пути. Еще шире возможности, предоставляемые умными шинами, где устанавливается RFID-сенсор.
В связи с этой информацией можно вспомнить, что в мире интерес к умным шинам постепенно растет, а производители этих изделий дошли до стадии, когда планируется обеспечить стандартизацию решений. В частности, представители компаний из 13 стран мира ведут разработку стандартов ISO TC31 WG10, и эта работа должна завершиться не позднее 2019 года.
В России тоже есть интерес к теме - о планах оснащения всех цельнометаллокордных шин КАМА высокотемпературными RFID-датчиками на базе китайских чипов Mesnac уже заявляла компания Татнефть. В мае 2018 года о готовности отечественных чипов UHF RFID TireTag сообщила компания РСТ-Инвест.
Вполне очевидно, что оснащение шины только RFID-меткой - это явное недоиспользование возможностей технологии, сейчас стоит ориентироваться именно на RFID-сенсоры, превращающие шину в смарт-изделие. Такой подход поможет реализовать возможность постоянного “диалога” шин и бортового компьютера автомобиля, что повысит комфортность и безопасность использования автомобиля, позволит оптимизировать сроки эксплуатации покрышек.
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© Алексей Бойко,
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