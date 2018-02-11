RFID: Чипируем домашних животных

11.02.2018, MForum.ru

Пока в отношении чипирования людей радиочастотными метками идут жаркие дебаты, а люди делятся на сторонников и противников массовой чипизации, чипирование сельскохозяйственных и домашних животных становится массовой практикой. Есть страны, где это уже является обязательным.

Чипирование снижает риск потери животного, его подмены или кражи, а также позволяет лучше контролировать оборот животных. В России, в частности, предлагается завести электронные паспорта на все поголовье скота, птицы и других животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Это предложение Открытого правительства РФ.

В России RFID-чипирование обязательно для получения электронного паспорта животного, который необходим для перемещений через границу любых “экзотов”, например, приматов. Все более распространяется чипирование домашних питомцев.

В помещаемую под кожу животного метку RFID записывают уникальный номер, который в дальнейшем используют для идентификации животного. В перспективе возможны самые разнообразные сценарии использования метки, например, умный дом откроет дверку во входной двери для “своего” животного, но не пропустит в дом постороннее.

На выставке “AgroFarm 2018” компания ICBS Group (ООО “Интеллектуальные системы управления бизнесом), известный в России поставщик оборудования и разработчик RFID-решений, показала решение “Микрочип в шприце” VetTag S20 (2,12x12 мм).

В стерильной упаковке находится шприц, а в нем - готовая к введению под кожу капсула с меткой RFID. Произведенная из биосовместимого стекла, капсула содержит микрочип и многовитковую антенну. Поверхность капсулы обладает антимиграционным покрытием, чтобы метка не дрейфовала по телу животного.

Игла закрыта защитной насадкой, это нужно, чтобы обеспечить стерильность. Изделие соответствует стандарту ISO 11784/11785 и прошло сертификацию ICAR. В комплект поставки входят: одноразовый шприц с меткой, 7 самоклеющихся этикеток со штрихкодом и номером метки для вклейки в бумажные документы, всё в стерильной упаковке.

Изделие VetTag S20 произведено в России. Цена комплекта на сегодняшний день - 145 рублей. Подробности - по ссылке: https://goo.gl/Q9YNFa

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный теме RFID

+ +