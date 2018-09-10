RFID: Ангстрем разработал отечественную RFID-метку для чипирования животных

MForum.ru
10.09.2018,
Метка выпущена в стеклянной колбе, в комплекте к ней выпускается аппликатор для ввода микроидентификатора под кожу животного в виде одноразового шприца. Кроме того в комплект входят наклейки с индивидуальным электронным кодом. Комплект упакован герметично и стерильно.
Источник фото: пресс-служба компании Ангстрем
Колба с RFID-модулем длиной 12 мм и диаметром 2.1 мм весит 0.1 грамм. Модуль выполнен в виде двусторонней печатной платы с кристаллом производства Ангстрем, антенна - это ферритовый стержень с обмоткой в виде медного провода.
Объем российского рынка по чипированию домашних животных и крупного рогатого скота оценивается в 1 - 1,5 млрд руб в год. Объем животных, которых следует чипировать, - около 150 млн штук. Подробнее.
На российском рынке ранее уже была представлена имплантируемая метка для животных VetTag S20 компанией ISBC Group.
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теги: RFID
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