Smartrac представил сенсор температуры в формате стеклянной колбы с запаянным в нее сенсором, чипом и антенной RFID

16.12.2019, MForum.ru

Сенсор Glass Tag Thermosensor пополнил линейку продуктов Glass Tag (стеклянные метки) компании Smartrac. По заявлению компании, новинка подходит для различных применений, например, в составе решения контроля цепи поставок охлажденных продуктов, контроля условий промышленного производства, где действуют высокие температуры или высокая кислотность среды, а также для имплантации под кожу животным с последующей возможностью идентификации и измерения температуры.

Термосенсор обеспечивает точный и надежный замер температуры, а также хранение собранной информации без использования дата-логгера или батареи питания.

В цепочках поставок охлажденных продуктов или в промышленной среде с повышенными температурами или кислотностью этот пассивный датчик может в беспроводном режиме измерять температуру в закрытых бункерах, банках или камерах, в стационарных условиях или в пути. Владельцы домашних животных, с помощью Glass Tag Thermosensor могут не только идентифицировать животное, но и контролировать температуру его тела.

Возможности измерения температуры обеспечивает встроенный чип Excelio EL9265 IC, включающий память EEPROM на 2048 бит, включая 1792 бит пользовательской, которой хватает для хранения данных примерно 50 измерений температуры.

Термосенсор Glass Tag Thermosensor выпускается в Германии из биосовместимого стекла. Сенсор обеспечивает широкий диапазон измеряемых температур (от -25 до +85С), хранить его можно при температурах от -40 до +85С. Для повышения точности желательна калибровка, в частности, когда сенсор имплантируется животным, он может измерять температуры в диапазоне от +30 до +45С с точностью +/- 0.05C.

Сенсор соответствует требованиям стандарта ISO 11784/85 и выпускается для использования в двух частотных диапазонах 134,2 кГц (код 792027) и 120,0 кГц (код 792021). Размеры колбы - 12 мм длина, 2.12 мм диаметр.

Источник: smartrac-group.com.

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