RFID: Автомобили будут отслеживать по RFID, чипы-импланты все популярнее, чипы-сенсоры

21.06.2018, MForum.ru

В Китае намерены отслеживать автомобили, оснастив их чипами RFID

По данным The Wall Street Journal, на которые ссылается The Verge, правительство Китая готовит к запуску программу, которая позволит отслеживать автомобили, принадлежащие гражданам, за счет чипов RFID, установленных на ветровом стекле автомобиля.

В 2018 году участие в программе будет добровольным, но с 2019 года оснащение автомобиля меткой RFID станет обязательным для каждого нового автомобиля. Программу запускает Министерство Общественной безопасности в сотрудничестве с Исследовательским институтом по управлению трафиком.

Установка чипов на автомобилях, вместе с оборудованием RFID-порталов на основных магистралях, как ожидается, даст правительственным службам возможность еще более детально фиксировать все перемещения частных автомобилей. Официальное объяснение этого желания - борьба с заторами и за сокращение загрязнений воздуха. Также декларируется. что это поможет в борьбе с террористическими атаками, в ходе которых используются автомобили.

Нетрудно предположить и то, что новая программа станет еще одним инструментом для мониторинга за активностью граждан - в Китае ярко выражен тренд на создание всеобъемлющей системы контроля за населением с использованием новейших технологий. Источник.

Выехать на платную дорогу без остановки - это возможно

Группа компания ISBC представила решение Free-Flow (“свободный поток”) на базе технологии радиочастотной идентификации, предназначенное для организации безостановочного въезда на платные автодороги.

В решение входят RFID-считыватели, работающие с защищенными RFID-метками, а также детекторы индукционных петель, позволяющие определить тип транспортного средства. Новинка адресована операторам платных дорог, компаниям-интеграторам и проектным организациям.

Дальнодействие системы идентификации - до 16 метров. Транспондеры с функцией шифрования позволяют контролировать подлинность данных.

Использование решений Free-Flow на платных автотрассах - все более распространенная в мире практика, оставляющая пробки в прошлом. Подробнее.

Автомобили паломников оснастят метками RFID

Транспортные средства, перевозящие паломников в Амарнатхский храм в Джамму и Кашмире, будут оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID) в рамках расширенных мер безопасности. Ежегодное паломничество на 60 дней в южном Кашмире начнется 28 июня и завершится 26 августа.

Это позволит силам безопасности постоянно получать информацию о маршруте движения автомобилей паломников, что поможет в организации помощи в случае поломки такого транспортного средства, а также в ситуациях, когда паломникам понадобится помощь.

Считыватели меток появятся на стоянках такси, остановках автобусов, железнодорожных вокзалах и в аэропорте.

Кроме технологии RFID для обеспечения безопасности туристов будут задействованы камеры видеонаблюдения, группы быстрого реагирования и тысячи охранников. Источник.

Можно заметить, что все чаще в разных странах мира технологию RFID применяют для идентификации автотранспорта. Пока что это чаще касается каких-то частных случаев - автомобилей из других стран, автомобилей паломников или автомобилей, владельцы которых хотели бы миновать въезд на платную дорогу без остановки. В недалеком будущем можно прогнозировать, что в ряде стран станет обязательным оснащение всех автомобилей метками RFID, кто позволит силовым структурами собирать объемную информацию об их перемещениях. В обобщенном виде такая информация будет полезна также тем, кто занимается организацией дорожного движения.

Чипированный RFID-меткой номер. Фото автора

К теме чипирования автотранспорта метками RFID присматриваются в полиции РФ. В интервью с начальником ГУОБДД России Михаилом Черниковым, он упомянул, что прорабатывается вариант встраивания чипов - радиометок в государственные регистрационные знаки. С одной стороны, задача улучшить работу систем визуального распознавания номеров - вполне логична, бывает же, что номер частично закрывают, он может быть нечитаемым из-за грязи. С другой стороны - если зачипировать все автомобили, можно будет собрать исчерпывающую информацию откуда, куда, когда и каким маршрутом движется каждый автовладелец. Получится, что будет собрана информация обо всех перемещениях частных лиц. Как, кем и для чего в дальнейшем будет использована такая информация?

Добровольная имплантация чипов - мода техногиков или тренд?

В Германии есть компания I am Robot. С 2015 года она продвигает идею удобства имплантации чипов NFC. По оценке владельца бизнеса сейчас в Германии чипы имплантировали себе от 2 до 3.5 тысяч человек.

Шприц для имплантации RFID-меток домашним животным. Стеклянный гипоаллергенный цилиндрик слева это метка для имплантации под кожу.

Метка для человека может выглядеть практически так же. Фото автора

Приобретенный чип RFID можно имплантировать себе в пирсинг-студиях, во многих из них уже освоили этот процесс. Записывать информацию в чип можно с помощью мобильного приложения для смартфона с поддержкой NFC. В качестве плюсов отмечается возможность прописать данные своего чипа в различных системах доступа - на предприятие, на замке подъезда и так далее. Некоторые люди используют вшитый чип для получения доступа к собственному компьютеру. Останется ли это модой среди техногиков или мы придем к повальной и обязательной чипизации населения? Второе вполне вероятно. Источник.

На основе меток RFID созданы детекторы химических соединений и датчики заболеваний

В лаборатории Auto-ID в Массачусетском Технологическом институте задумались о создании сенсоров на базе технологии RFID. Для проверки идеи был создан прототип сенсора, который может замечать повышения уровня глюкозы и передавать соответствующую информацию.

Метки RFID, как известно, бывают пассивными - без необходимости использования батарей и активными, что требуют для работы собственный источник питания. Пассивные метки получают энергию от считывателя. Активные обычно имеют в своем составе батарею, или электронику, способную добывать энергию из окружающей среды.

Исследователи из MIT построили сенсор на основе пассивной метки RFID. Были использовано свойство антенны метки изменять параметры в зависимости от уровня влажности почвы или уровня глюкозы в крови. Измеряя отклик метки на приближение считывателя, можно судить о величине измеряемого параметра. Этот метод показал низкую надежность, - как выяснилось на результаты влияли помехи и отражения сигнала. Тогда ученые дополнили чип RFID небольшой электронной схемой, которая способна получать энергию из окружающей среды. При обнаружении превышения заданного концентрации того или иного вещества в среде, метка переходит из пассивного в активный статус, что позволяет ей выдать заданный сигнал.

В эксперименте использовались коммерчески доступные датчики уровня глюкозы в крови.

Работает это так: если датчик обнаруживает, что уровень глюкозы превысил порог, начинается накопление энергии для “сеанса связи”. Вскоре ставшая активной RFID-метка передает сигналы на приемник. Если уровень глюкозы нормализуется, метка вновь возвращается в пассивный режим.

Такой подход может быть использован для создания целого ряда безбатарейных сенсоров, которые будут беспроводно подключаться к системам мониторинга, например, в составе медицинских приборов, “умного дома” или на предприятии. Источник. + +

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