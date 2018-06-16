RFID: ISBC избавит платные автотрассы от пробок при въезде

16.06.2018, MForum.ru

Группа Компаний ISBC представила оборудование для систем «свободный поток» (Free-Flow). Оно использует технологии радиочастотной идентификации (RFID) и предназначено для безостановочного въезда на платные автодороги. Благодаря многолетнему опыту ISBC оказывает поддержку в этих сложных интеграционных проектах компаниям любой специализации.

Платные трассы обычно свободны от пробок и позволяют сократить время в пути. Но пункты взимания платы с шлагбаумами и барьерами ограничивают свободу движения. Современные технологии на базе RFID-идентификации легко обеспечивают безостановочный проезд автотранспорта.

ISBC анонсировало современные RFID-считыватели, работающие с защищенными RFID-метками, и детекторы индукционных петель, способные определять тип транспортного средства. Оборудование обеспечивает максимальную надежность и безопасность. Новинка предназначена для операторов платных дорог, компаний-интеграторов и проектных организаций.

Идентификация транспорта на расстоянии до 16 метров исключает мошенничество при расчетных операциях. Применяемые транспондеры (RFID-метки) имеют специальные функции шифрования, что позволяет подтвердить подлинность. Все попытки скопировать или подделать метку становятся бесполезными. «Сегодня пробки на въездах платных автотрасс уходят в прошлое. Везде в мире пункты взимания платы с применением барьеров и шлагбаумов заменяются на системы радиочастотной идентификации Free-Flow.

RFID-оборудование компании ISBC обеспечивает движение и списание платы без остановок, идентификация автомобиля проходит уверенно и безошибочно на скоростях до 200 км/ч, - рассказал Андрей Красовский, руководитель департамента радиочастотной идентификации ISBC. - Кроме того, предлагаемое нами оборудование эффективно решает вопрос взимания платы и на «обычных» ПВП, оснащенных шлагбаумами».

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