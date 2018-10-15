RFID: Рынок RFID продолжит расти обещают аналитики FMI

MForum.ru
15.10.2018,
Рынку радиочастотной идентификации аналитики FMI прогнозируют средний рост на 14.5% в год в период 2018-2028 годы. Основу этого роста обеспечат рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Западной Европы и Северной Америки.
Интегрированный годовой доход на мировом рынке RFID оценивается в $12,912 млрд на конец 2017 года, можно прогнозировать его дальнейший рост. В прошедшие десять лет, технология RFID в основном использовалась на крупных предприятиях. Благодаря улучшениям технологии и снижению себестоимости, технология стала доступной малым и средним предприятиям, что обеспечивает все более активное ее внедрение в различные сферы жизни. В частности, растет использование технологии RFID в системах автоматической идентификации, прежде всего, в ритейле. Также наблюдается рост спроса на решения RFID в сфере здравоохранения, где множится число кейсов использования технологии, например, для отслеживания и классификации медицинских инструментов, улучшения работы цепочек поставки и повышения безопасности пациентов за счет снижения числа ошибок из-за человеческого фактора. Быстро растет число внедрений RFID в производство автомобилей и в аэроиндустрии, особенно, по части отслеживания автомобилей, проведения инвентаризации запчастей и для улучшения логистических операций.
Будет расти сегмент производства RFID-меток, крупнейшим останется сегмент меток HF. Большой спрос ожидается со стороны сельскохозяйственного сегмента, где идет массовое чипирование сельскохозяйственных животных.
Если говорить о географии, то рынок Северной Америки продолжит доминировать на мировом рынке, во многом из-за того, что растет рынок RFID-меток для шин. Бразилия, как ожидается, будет крупнейшим рынком Латинской Америки в прогнозируемом периоде. Источник: reportlinker.com.
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теги: RFID прогнозы аналитика
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© Алексей Бойко,
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