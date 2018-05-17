RFID: Программа форума AUTO-ID & Mobility

MForum.ru
17.05.2018,
09.20 Регистрация участников, приветственный кофе
10:00 От полной прозрачности до глобальной прослеживаемости.
Е.Астафьев, ID Expert, директор проекта
10:10 Национальная программа цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России.
Скорчеллетти Д., ЦРПТ, руководитель проектного офиса
10:30 Программа RFID-маркировки в алкогольной и табачной промышленности.
Дудников С., ЦМП СПбГЭТУ "ЛЭТИ", директор Института Биотехнических Систем (НИКТИ БТС)
10:50 Национальная система учета и регистрации животных "REGAGRO".
Тихненко Е. "РЕГАГРО", Руководитель IT-департамента
11:10 Технологии Интернета вещей: использование технологии и архитектуры DOA для идентификации объектов в системах прослеживаемости
Колесников А., Ассоциация интернета вещей, директор. НАПИ, президент
11:30 Кофе-брейк
12:00 Первая отечественная мобильная платформа: возможности и практические приложения
Рыбас К., TAU Technologies, генеральный директор
12:20 Современные тенденции развития рынка Auto-ID на примере компании Chainway
Скворцов А. OCTRON дистрибуция, генеральный директор
12:40 Мобильные технологии помогают управлять товародвижением в сети United Colors of Benetton
Романов С. "Сканпорт", руководитель департамента проектов
13:00 Круглый стол: "Критерии выбора оборудования или соотношение цена/послепродажный сервис"
Ведущий: Максим С. ГК "Сервис-Плюс", директор по развитию
13:30 Обед
14:30 Насколько умны ваши метки? – тренды в производстве RFID
Воутилайнен Ю. Voyantic, генеральный директор и сооснователь
14:50 Решения RAIN RFID для видимости в реальном времени (знайте о своих товарах, активах, посетителях)
Векман Й. Nordic ID, региональный менеджер
15:10 RFID в ритейле - не только для одежды и обуви!
Артемьев Д. Sarus Technology, генеральный директор
15:30 Обзор мирового рынка RFID. Куда движутся RFID технологии.
Карпова А. DETEM, генеральный директор
16:00 Кофе-брейк
16:30 Повышение производительности и надежности обработки багажа в аэропорту Сочи с помощью RFID технологии
Цыбук С. Longest Chance, директор
16:50 RFID технология в международном проекте по обеспечению ядерной безопасности
Писаревский А. "АйТиПроект", генеральный директор
17:10 RFID технология в управлении учебным процессом в Казанском Университете
Шёлковый С. "АйТиПроект", руководитель отдела внедрения отраслевых RFID-систем
17:50 Награждение победителей конкурса интернет-портала ID Expert "ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2017"
Астафьева Е. ID Expert, директор проекта
18:00 Коктейль
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