RFID: Программа форума AUTO-ID & Mobility

MForum.ru

RFID: Программа форума AUTO-ID & Mobility

17.05.2018, MForum.ru

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09.20 Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 От полной прозрачности до глобальной прослеживаемости.
Е.Астафьев, ID Expert, директор проекта

10:10 Национальная программа цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России.
Скорчеллетти Д., ЦРПТ, руководитель проектного офиса

10:30 Программа RFID-маркировки в алкогольной и табачной промышленности.
Дудников С., ЦМП СПбГЭТУ "ЛЭТИ", директор Института Биотехнических Систем (НИКТИ БТС)

10:50 Национальная система учета и регистрации животных "REGAGRO".
Тихненко Е. "РЕГАГРО", Руководитель IT-департамента

11:10 Технологии Интернета вещей: использование технологии и архитектуры DOA для идентификации объектов в системах прослеживаемости
Колесников А., Ассоциация интернета вещей, директор. НАПИ, президент

11:30 Кофе-брейк

12:00 Первая отечественная мобильная платформа: возможности и практические приложения
Рыбас К., TAU Technologies, генеральный директор

12:20 Современные тенденции развития рынка Auto-ID на примере компании Chainway
Скворцов А. OCTRON дистрибуция, генеральный директор

12:40 Мобильные технологии помогают управлять товародвижением в сети United Colors of Benetton
Романов С. "Сканпорт", руководитель департамента проектов

13:00 Круглый стол: "Критерии выбора оборудования или соотношение цена/послепродажный сервис"
Ведущий: Максим С. ГК "Сервис-Плюс", директор по развитию

13:30 Обед

14:30 Насколько умны ваши метки? – тренды в производстве RFID
Воутилайнен Ю. Voyantic, генеральный директор и сооснователь

14:50 Решения RAIN RFID для видимости в реальном времени (знайте о своих товарах, активах, посетителях)
Векман Й. Nordic ID, региональный менеджер

15:10 RFID в ритейле - не только для одежды и обуви!
Артемьев Д. Sarus Technology, генеральный директор

15:30 Обзор мирового рынка RFID. Куда движутся RFID технологии.
Карпова А. DETEM, генеральный директор

16:00 Кофе-брейк

16:30 Повышение производительности и надежности обработки багажа в аэропорту Сочи с помощью RFID технологии
Цыбук С. Longest Chance, директор

16:50 RFID технология в международном проекте по обеспечению ядерной безопасности
Писаревский А. "АйТиПроект", генеральный директор

17:10 RFID технология в управлении учебным процессом в Казанском Университете
Шёлковый С. "АйТиПроект", руководитель отдела внедрения отраслевых RFID-систем

17:50 Награждение победителей конкурса интернет-портала ID Expert "ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2017"
Астафьева Е. ID Expert, директор проекта

18:00 Коктейль

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