RFID: ISBC договорилась с Россельхознадзором

MForum.ru
19.12.2018,
Компания ISBC (ООО Интеллектуальные системы управления бизнесом) и Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) заключили Соглашение о взаимодействии. Это позволит ISBC поводить индивидуальную или групповую идентификацию, учет и маркирование продуктивных животных с использованием меток радиочастотной идентификации и автоматизированной информационной системы.
Кроме того, ISBC сможет теперь проводить официальное консультирование по вопросам идентификации и учета животных, готовить предложения в проект Ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных.
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Пресс-релиз: ISBC первой в РФ получила право на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации животных
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) впервые в России предоставила независимой организации официальное право на идентификацию животных. В рамках пилотных проектов ISBC планируется создание электронных систем идентификации и учёта животных, обеспечивающих радиочастотную (RFID) идентификацию в ветеринарных, зоотехнических и племенных целях.
Между ISBC и Россельхознадзором заключено первое в России Соглашение о взаимодействии. В рамках проекта ISBC обеспечивает индивидуальную или групповую идентификацию, учет и маркирование продуктивных животных, принадлежащих сельскохозяйственным организациям всех форм собственности. Компания предоставляет средства мечения с присвоенными уникальными идентификационными номерами и обеспечивает внесения сведений о животных в автоматизированную информационную систему.
В дополнение к непосредственной реализации проектов по идентификации ISBC получила права на консультирование по вопросам идентификации и учета животных, а также подготовку предложений в проект Ветеринарных правил осуществления идентификации и учета животных по совершенствованию порядка идентификации и учета животных. Внедрение радиочастотной идентификации станет основой для развития и роста российского животноводства.
«Повышение эффективности животноводства невозможно без современных цифровых технологий. Точный учет и контроль всех параметров требует интеграции информационных систем с реальными объектами, необходимо точно идентифицировать каждое животное. Это фундамент для всей отрасли. Решения для RFID-идентификации от ISBC превращают ферму в современный автоматизированный комплекс с высокой эффективностью, что позволяет повысить качественные характеристики животных», – рассказал Алексей Антонов, директор Департамента электронной идентификации животных ISBC.
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теги: RFID ISBC
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