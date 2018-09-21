RFID: ISBC создала российскую UHF RFID-метку с дальностью 42 метра

MForum.ru
21.09.2018,
Российская компания ISBC запускает новую линейку RFID-меток ISBC Tags, работающих в частотном диапазоне UHF 865-868 МГц. Метки разрабатываются зеленоградскими инженерами и производятся в России, превосходят аналоги ведущих мировых производителей и обладают сверхвысокой дальностью.
ISBC Tags Reflect42 представляет собой антивандальную корпусированную метку, предназначенную для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Reflect42 построена с использованием чипов NXP Ucode 8 и обеспечивает уверенное считывание на дальности до 42 метров.
Сегодня RFID является наиболее эффективной и востребованной технологией Интернета Вещей. Радиочастотная идентификация позволяет автоматизировать учет и оценку износа промышленного оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-решения обеспечивают безошибочный контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки персонала.
ISBC Tags Reflect42 является пассивной и не требует батарейки. Попадая в зону действия считывателя, метка питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером или дополнительными данными, закодированными в её память.
Российская UHF метка предназначена для применения в логистических цепочках внутри промышленных предприятий, транспорта, строительства, логистики. В отличие от зарубежных аналогов, дальность считывания меток ISBC Tags Reflect42 возрастает на морозе, продукт применим даже в условиях Крайнего Севера.
«Интернет Вещей становится обыденной реальностью и проникает во все сферы бизнеса. Автоматизация в промышленности невозможна без четкой идентификации объектов. RFID-решения на ISBC Tags повысят рентабельность предприятий, безопасность производств и надежность логистики. Метки совместимы со считывателями FEIG Electronic и обеспечивают высокое качество идентификации объектов на столь значительных расстояниях», - рассказал Андрей Красовский, канд. техн. наук, руководитель Департамента радиочастотной идентификации ISBC.
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