RFID: ISBC представляет новый считыватель для мобильных СКУД

MForum.ru

RFID: ISBC представляет новый считыватель для мобильных СКУД

19.01.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Новый контрольный считыватель, разработанный компанией ISBC, позволяет администрировать системы контроля доступа с идентификацией с помощью сматрфона. Новинка под названием ESMART Reader c USB-подключением к ПК позволяет прописывать в СКУД не только физические идентификаторы, но и виртуальные идентификаторы мобильных устройств. Считватели компании производит в Зеленограде на собственном предприятии.

После того, как проникновение смартфонов среди работающих стало приближаться к 100%, идентификация по сматрфонам - тренд рынка систем контроля доступа. По оценкам IHS Markit, к 2020 году в мире будет использоваться порядка 136 млн виртуальных идентификаторов. 

Работа с мобильными устройствами по технологии BLE (Bluetooth Low Energy) позволяет добиваться идентификации на расстоянии до 10 метров, что позволяет идентифицировать сотрудников без необходимости подносить устройство непосредственно к считывателю. Предприятие экономит на затратах, которые потребовались бы для приобретения карт доступа, растет качество пользовательского опыта, как у сотрудников, так и у посетителей офисов. 

В ситуациях, когда к безопасности предъявляются повышенные требования, можно использовать специальные мобильные приложения с шифрованием AES, например, ESMART Доступ, предотвращающее перехват сигнала, клонирование или взлом идентификатора.

Считыватель ESMART® Reader DESKTOP - еще одно решение в линейке оборудования и ПО СКУД компании ISBC. С его помощью можно прописать в смартфон виртуальные карты, а также физические RFID-идентификаторы стандарта ISO14443A\MIFARE: смарт-карты, брелоки RFID Airtag, браслеты SILITAG. Можно эмулировать любые форматы Wiegand, добавлять префиксы и постфиксы к считанным данным, эмулировать формат Facility и формат идентификаторов Bolid. 

Считыватель ESMART® Reader DESKTOP можно использовать не только в системах ESMART, но и со СКУД-решениями ряда других ведущих производителей. 

+

Пресс-релиз

ESMART® Reader DESKTOP обеспечит управление мобильными СКУД

Группа Компаний ISBC разработала новый контрольный считыватель, позволяющий администрировать системы контроля доступа с идентификацией по смартфонам. Настольный ESMART® Reader DESKTOP с USB-подключением к ПК предназначен для прописывания в СКУД не только физических, но и виртуальных идентификаторов на мобильных устройствах. Считыватели производятся в Зеленограде, на собственном предприятии Группы Компаний ISBC.

Сегодня идентификация по смартфонам является одним из ключевых направлений развития рынка систем контроля доступа. Исследовательская фирма IHS Markit предсказывает, что к 2020 году в мире будут использоваться около 136 млн. виртуальных идентификаторов, демонстрируя значительный рост рынка мобильного доступа в офисы. 

Использование мобильных устройств с Bluetooth Low Energy (BLE) обеспечивает надежную идентификацию на расстоянии до 10 метров без необходимости прикладывать его вплотную к считывателю на проходной, не вынимая из кармана или сумочки. Смартфон легко заменяет пропуск, как постоянный, так и гостевой, что позволяет снизить затраты на карты доступа, повысить удовлетворенность сотрудников и посетителей офисов. Для максимальной безопасности используются защищенные мобильные приложения, например, ESMART® Доступ с шифрованием AES, предотвращающее перехват сигнала, клонирование или взлом идентификатора.

ESMART® Reader DESKTOP дополняет линейку оборудования и программного обеспечения СКУД производства ISBC. Новинка позволяет прописывать в системы не только виртуальные карты в смартфонах по NFC и BLE, но также и любые физические RFID-идентификаторы стандарта ISO14443A\MIFARE: смарт-карты, RFID-брелоки AIRTAG®, RFID-браслеты SILITAG®. Имеется возможность настройки эмуляции любого формата Wiegand, добавления префиксов и постфиксов к считанным данным, эмуляции формата Facility и формата идентификаторов Bolid. 

«ESMART® Reader DESKTOP позволяет нашим клиентам администрировать доступы СКУД прямо с рабочего места администратора. Настольный считыватель совместим не только с системами ESMART, но и с решениями многих ведущих производителей. Основной особенностью является работа со смартфонами по BLE, что позволяет владельцам устройств на IOS и Android воспользоваться всеми преимуществами мобильного доступа», - рассказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC

За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале proRFID

теги: RFID Bluetooth    

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.01. [Новости компаний] RFID: Безбатарейные BT-датчики Wiliot - в шаге от готовности / MForum.ru

15.01. [Новости компаний] RFID: Бренд Reserved обзаведется RFID-метками / MForum.ru

29.12. [Краткие новости] RFID. Пресс-релиз: Новая лимитированная серия RFID-билетов в виде наклеек и вкладышей для московского метрополитена / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] RFID: ISBC договорилась с Россельхознадзором / MForum.ru

06.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Стакан наполовину полон. Геннадий Красников нашел позитив в западных санкциях / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 19:35 VolodaGre Тема: Анонсы: Раскладной ZTE Axon M появился в России за 39 990 рублей (20.11.2018)
Посоветую 4 лучших девайса в разных ценовых категориях : :) Бюджетный Xiaomi за 5000 рублей - http://got.by/3177zi One plus 1 за 12000 рублей - http://got.by/31994a Xiaomi Mi mix 2s с наилучшей ...
Сегодня 19:35 VolodaGre Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Посоветую 4 лучших девайса в разных ценовых категориях : :) Бюджетный Xiaomi за 5000 рублей - http://got.by/3177zi One plus 1 за 12000 рублей - http://got.by/31994a Xiaomi Mi mix 2s с наилучшей ...
Сегодня 19:34 VolodaGre Тема: Samsung SGH-E900 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
Посоветую 4 лучших девайса в разных ценовых категориях : :) Бюджетный Xiaomi за 5000 рублей - http://got.by/3177zi One plus 1 за 12000 рублей - http://got.by/31994a Xiaomi Mi mix 2s с наилучшей ...
Сегодня 19:34 VolodaGre Тема: Nokia 1280
Посоветую 4 лучших девайса в разных ценовых категориях : :) Бюджетный Xiaomi за 5000 рублей - http://got.by/3177zi One plus 1 за 12000 рублей - http://got.by/31994a Xiaomi Mi mix 2s с наилучшей ...
Сегодня 19:33 VolodaGre Тема: Черный список и доставка SMS
Посоветую 4 лучших девайса в разных ценовых категориях : :) Бюджетный Xiaomi за 5000 рублей - http://got.by/3177zi One plus 1 за 12000 рублей - http://got.by/31994a Xiaomi Mi mix 2s с наилучшей ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: