RFID: ISBC представляет новый считыватель для мобильных СКУД

MForum.ru
19.01.2019,
Новый контрольный считыватель, разработанный компанией ISBC, позволяет администрировать системы контроля доступа с идентификацией с помощью сматрфона. Новинка под названием ESMART Reader c USB-подключением к ПК позволяет прописывать в СКУД не только физические идентификаторы, но и виртуальные идентификаторы мобильных устройств. Считватели компании производит в Зеленограде на собственном предприятии.
После того, как проникновение смартфонов среди работающих стало приближаться к 100%, идентификация по сматрфонам - тренд рынка систем контроля доступа. По оценкам IHS Markit, к 2020 году в мире будет использоваться порядка 136 млн виртуальных идентификаторов.
Работа с мобильными устройствами по технологии BLE (Bluetooth Low Energy) позволяет добиваться идентификации на расстоянии до 10 метров, что позволяет идентифицировать сотрудников без необходимости подносить устройство непосредственно к считывателю. Предприятие экономит на затратах, которые потребовались бы для приобретения карт доступа, растет качество пользовательского опыта, как у сотрудников, так и у посетителей офисов.
В ситуациях, когда к безопасности предъявляются повышенные требования, можно использовать специальные мобильные приложения с шифрованием AES, например, ESMART Доступ, предотвращающее перехват сигнала, клонирование или взлом идентификатора.
Считыватель ESMART® Reader DESKTOP - еще одно решение в линейке оборудования и ПО СКУД компании ISBC. С его помощью можно прописать в смартфон виртуальные карты, а также физические RFID-идентификаторы стандарта ISO14443A\MIFARE: смарт-карты, брелоки RFID Airtag, браслеты SILITAG. Можно эмулировать любые форматы Wiegand, добавлять префиксы и постфиксы к считанным данным, эмулировать формат Facility и формат идентификаторов Bolid.
Считыватель ESMART® Reader DESKTOP можно использовать не только в системах ESMART, но и со СКУД-решениями ряда других ведущих производителей.
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Пресс-релиз
ESMART® Reader DESKTOP обеспечит управление мобильными СКУД
Группа Компаний ISBC разработала новый контрольный считыватель, позволяющий администрировать системы контроля доступа с идентификацией по смартфонам. Настольный ESMART® Reader DESKTOP с USB-подключением к ПК предназначен для прописывания в СКУД не только физических, но и виртуальных идентификаторов на мобильных устройствах. Считыватели производятся в Зеленограде, на собственном предприятии Группы Компаний ISBC.
Сегодня идентификация по смартфонам является одним из ключевых направлений развития рынка систем контроля доступа. Исследовательская фирма IHS Markit предсказывает, что к 2020 году в мире будут использоваться около 136 млн. виртуальных идентификаторов, демонстрируя значительный рост рынка мобильного доступа в офисы.
Использование мобильных устройств с Bluetooth Low Energy (BLE) обеспечивает надежную идентификацию на расстоянии до 10 метров без необходимости прикладывать его вплотную к считывателю на проходной, не вынимая из кармана или сумочки. Смартфон легко заменяет пропуск, как постоянный, так и гостевой, что позволяет снизить затраты на карты доступа, повысить удовлетворенность сотрудников и посетителей офисов. Для максимальной безопасности используются защищенные мобильные приложения, например, ESMART® Доступ с шифрованием AES, предотвращающее перехват сигнала, клонирование или взлом идентификатора.
ESMART® Reader DESKTOP дополняет линейку оборудования и программного обеспечения СКУД производства ISBC. Новинка позволяет прописывать в системы не только виртуальные карты в смартфонах по NFC и BLE, но также и любые физические RFID-идентификаторы стандарта ISO14443A\MIFARE: смарт-карты, RFID-брелоки AIRTAG®, RFID-браслеты SILITAG®. Имеется возможность настройки эмуляции любого формата Wiegand, добавления префиксов и постфиксов к считанным данным, эмуляции формата Facility и формата идентификаторов Bolid.
«ESMART® Reader DESKTOP позволяет нашим клиентам администрировать доступы СКУД прямо с рабочего места администратора. Настольный считыватель совместим не только с системами ESMART, но и с решениями многих ведущих производителей. Основной особенностью является работа со смартфонами по BLE, что позволяет владельцам устройств на IOS и Android воспользоваться всеми преимуществами мобильного доступа», - рассказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC.
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теги: RFID Bluetooth
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© Алексей Бойко,
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