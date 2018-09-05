Пресс-релизы: Универсальный RFID-идентификатор для сервисов Умного города разработан ISBC

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Пресс-релизы: Универсальный RFID-идентификатор для сервисов Умного города разработан ISBC

05.09.2018, MForum.ru

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Группа компаний ISBC начала производство новых RFID-идентификаторов AIRTAG ® HF+LF на собственном заводе в Зеленограде. Компактный брелок размером в 1/3 смарт-карты совмещает чипы для использования во всех сервисах Умного города, домофонах и системах доступа (СКУД). Новинка предназначена для бизнес-центров, отелей, курортов, жилищных комплексов и крупных объектов, где есть несколько систем идентификации различных стандартов, HF (13,56 МГц) или LF (125 кГц).

AIRTAG

Сегодня радиочастотная идентификация (RFID) является самой распространенной технологией Интернета вещей, оптимальной по стоимости и эффективной. Житель мегаполиса взаимодействует практически со всеми сервисами Умного города посредством бесконтактной идентификации. RFID брелоки и смарт-карты используются в транспортных проектах, для бесконтактных платежей, в качестве пропусков, ски- пассов, в современных домофонах и в системах лояльности ритейла. Но для интеграции всех возможностей требуется использование единого частотного диапазона.

Новый комбинированный AIRTAG ® HF+LF совмещает наиболее распространенные стандарты идентификации. Используются чипы LF - EM-Marine, HF - MIFARE, I-Code, NTAG (1 вариант на выбор). Уже сегодня брелоки AIRTAG ® применяются в 60 регионах России и экспортируются в 22 страны мира.

«SOS-пакет» действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. На тарифах с ежемесячной абонентской платой сервис активируется на трое суток, с посуточной – на один день. Услуга автоматически отключается, как только абонент пополнит счет.

«В последние годы стандарт идентификации HF стал наиболее популярным. Но многие объекты частично оснащены и системами на частоте LF. Для интеграции доступов мы разработали и производим в Зеленограде комбинированный AIRTAG ® HF+LF. Теперь гостю отеля или курорта не нужна пачка смарт-карт, наш RFID-брелок, прочный и влагозащищенный, становится ключом от всех сервисов» - рассказал Александр Якичев, Директор департамента смарт-карт и оборудования ISBC.

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