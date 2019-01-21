RFID: RFID брелоки AirTag Pass получили клиенты застройщика "Мангазея Девелопмент"

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RFID: RFID брелоки AirTag Pass получили клиенты застройщика "Мангазея Девелопмент"

21.01.2019, MForum.ru

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Брелок AIRTAG Pass со встроенным чипом радиоидентификации, выпускаемый зеленоградской компанией ISBC, это своеобразный универсальный электронный ключ, который вручают владельцам квартир в московском ЖК "Пикассо" (Тропарево-Никулино). Брелок обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, а кроме того, с его помощью удобно оплачивать проезд в общественном транспорте.

RFID брелоки AirTag Pass получили клиенты застройщика "Мангазея Девелопмент"

Микрочип брелока отзывается на сигналы в диапазоне 13,56 МГц и не требует источника питания. В отличие от традиционных пластиковых карт, брелок более компактный (24,6 мм х 51 мм), к тому же он покрыт прочным и стойким к износу композитным материалом.

В память брелока можно записывать электронные транспортные карты Тройка и Стрелка. Также с помощью "универсального ключа" жильцы могут оплачивать парковку, покупать билеты в музеи и так далее, достаточно поддерживать на карте баланс электронного кошелька.

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Пресс-релиз

RFID брелоки AIRTAG® Pass для москвичей

Зеленоградская компания ISBC выпустила специальную партию RFID брелоков AIRTAG® Pass для клиентов «Мангазея Девелопмент». Все обладатели квартир в московском ЖК «Пикассо» (Тропарево-Никулино) получают универсальный ключ, который не только обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, но и позволяет пользоваться транспортной системой города.

AIRTAG® - брелок с радиочастотной идентификацией на частоте 13,56 МГц, не требующий источника питаний. Он работает в пассивном режиме, и содержит в себе чип с антенной. В отличие от традиционных пластиковых карт AIRTAG® очень компактный (24,6х51 мм). Российский RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом, прочным и износостойким.

AIRTAG® Pass - это не только электронный ключ от подъездного домофона. RFID брелок интегрирует доступ на территорию жилищного комплекса и все преимущества электронных карт «Тройка» и «Стрелка». Жильцам будут доступны оплата парковки, проезда в общественном транспорте и пригородных электропоездах, покупка билетов в музеи и многое другое – для этого необходимо лишь пополнить баланс электронного кошелька.

«AIRTAG® Pass позволяет владельцам новых квартир комфорт-класса в полной мере ощутить удовольствие от обладания удобным и современным жильем. Он отличается привлекательным дизайном и приятными тактильными ощущениями при использовании. RFID-брелок прекрасно смотрится на ключах от дома и демонстрирует статус владельца», - рассказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC.

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теги: RFID брелок ISBC    

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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