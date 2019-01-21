RFID: RFID брелоки AirTag Pass получили клиенты застройщика "Мангазея Девелопмент"

MForum.ru
21.01.2019,
Брелок AIRTAG Pass со встроенным чипом радиоидентификации, выпускаемый зеленоградской компанией ISBC, это своеобразный универсальный электронный ключ, который вручают владельцам квартир в московском ЖК "Пикассо" (Тропарево-Никулино). Брелок обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, а кроме того, с его помощью удобно оплачивать проезд в общественном транспорте.
Микрочип брелока отзывается на сигналы в диапазоне 13,56 МГц и не требует источника питания. В отличие от традиционных пластиковых карт, брелок более компактный (24,6 мм х 51 мм), к тому же он покрыт прочным и стойким к износу композитным материалом.
В память брелока можно записывать электронные транспортные карты Тройка и Стрелка. Также с помощью "универсального ключа" жильцы могут оплачивать парковку, покупать билеты в музеи и так далее, достаточно поддерживать на карте баланс электронного кошелька.
+
Пресс-релиз
RFID брелоки AIRTAG® Pass для москвичей
Зеленоградская компания ISBC выпустила специальную партию RFID брелоков AIRTAG® Pass для клиентов «Мангазея Девелопмент». Все обладатели квартир в московском ЖК «Пикассо» (Тропарево-Никулино) получают универсальный ключ, который не только обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, но и позволяет пользоваться транспортной системой города.
AIRTAG® - брелок с радиочастотной идентификацией на частоте 13,56 МГц, не требующий источника питаний. Он работает в пассивном режиме, и содержит в себе чип с антенной. В отличие от традиционных пластиковых карт AIRTAG® очень компактный (24,6х51 мм). Российский RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом, прочным и износостойким.
AIRTAG® Pass - это не только электронный ключ от подъездного домофона. RFID брелок интегрирует доступ на территорию жилищного комплекса и все преимущества электронных карт «Тройка» и «Стрелка». Жильцам будут доступны оплата парковки, проезда в общественном транспорте и пригородных электропоездах, покупка билетов в музеи и многое другое – для этого необходимо лишь пополнить баланс электронного кошелька.
«AIRTAG® Pass позволяет владельцам новых квартир комфорт-класса в полной мере ощутить удовольствие от обладания удобным и современным жильем. Он отличается привлекательным дизайном и приятными тактильными ощущениями при использовании. RFID-брелок прекрасно смотрится на ключах от дома и демонстрирует статус владельца», - рассказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC.
За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале proRFID
теги: RFID брелок ISBC
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
29.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон и ISBC создали первую российскую систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] ISBC / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Дайджест технологий: МВД и Микрон не договорились; Китай повышает экспортную скидку; Google чуть не пострадал от уязвимости в системе СКУД; В салонах МТС начали продавать брелоки с функционалом Тройка / MForum.ru
05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Универсальный RFID-идентификатор для сервисов Умного города разработан ISBC / MForum.ru
30.05. [Новости компаний] RFID: AirTag Pro - RFID-брелок с поддержкой кошелька для крипты, банковских и транспортных карт / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru