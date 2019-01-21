RFID: RFID брелоки AirTag Pass получили клиенты застройщика "Мангазея Девелопмент"

21.01.2019, MForum.ru

Брелок AIRTAG Pass со встроенным чипом радиоидентификации, выпускаемый зеленоградской компанией ISBC, это своеобразный универсальный электронный ключ, который вручают владельцам квартир в московском ЖК "Пикассо" (Тропарево-Никулино). Брелок обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, а кроме того, с его помощью удобно оплачивать проезд в общественном транспорте.

Микрочип брелока отзывается на сигналы в диапазоне 13,56 МГц и не требует источника питания. В отличие от традиционных пластиковых карт, брелок более компактный (24,6 мм х 51 мм), к тому же он покрыт прочным и стойким к износу композитным материалом.

В память брелока можно записывать электронные транспортные карты Тройка и Стрелка. Также с помощью "универсального ключа" жильцы могут оплачивать парковку, покупать билеты в музеи и так далее, достаточно поддерживать на карте баланс электронного кошелька.

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Пресс-релиз

RFID брелоки AIRTAG® Pass для москвичей

Зеленоградская компания ISBC выпустила специальную партию RFID брелоков AIRTAG® Pass для клиентов «Мангазея Девелопмент». Все обладатели квартир в московском ЖК «Пикассо» (Тропарево-Никулино) получают универсальный ключ, который не только обеспечивает доступ на территорию жилого комплекса, но и позволяет пользоваться транспортной системой города.

AIRTAG® - брелок с радиочастотной идентификацией на частоте 13,56 МГц, не требующий источника питаний. Он работает в пассивном режиме, и содержит в себе чип с антенной. В отличие от традиционных пластиковых карт AIRTAG® очень компактный (24,6х51 мм). Российский RFID-брелок покрыт специально разработанным инженерами ISBC композитным материалом, прочным и износостойким.

AIRTAG® Pass - это не только электронный ключ от подъездного домофона. RFID брелок интегрирует доступ на территорию жилищного комплекса и все преимущества электронных карт «Тройка» и «Стрелка». Жильцам будут доступны оплата парковки, проезда в общественном транспорте и пригородных электропоездах, покупка билетов в музеи и многое другое – для этого необходимо лишь пополнить баланс электронного кошелька.

«AIRTAG® Pass позволяет владельцам новых квартир комфорт-класса в полной мере ощутить удовольствие от обладания удобным и современным жильем. Он отличается привлекательным дизайном и приятными тактильными ощущениями при использовании. RFID-брелок прекрасно смотрится на ключах от дома и демонстрирует статус владельца», - рассказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC.

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теги: RFID брелок ISBC

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