Пресс-релизы: Многофункциональные RFID брелоки и браслеты ISBC помогут школьникам столицы Казахстана

24.10.2018, MForum.ru

Группа Компаний ISBC продолжает развитие технологий Умного города, повышая качество жизни жителей мегаполисов. Многофункциональные RFID брелоки AIRTAG ® и браслеты SILITAG ® , уже используемые в 60 регионах России, становятся все популярнее за рубежом. Транспортный холдинг г. Астана, Astana LRT, после долгого и кропотливого анализа всех альтернатив, включая зарубежные, выбрал отечественные идентификаторы ISBC.

Как известно, обычные транспортные карты не слишком удобны. Особенно для школьников, которые постоянно их теряют или ломают. RFID брелоки AIRTAG ® и браслеты SILITAG ®, разработанные российской ISBC, компактны, надежны и очень прочны. Они пополняются так же, как и обычные транспортные карты.

RFID брелоки AIRTAG ® почти в 4 раза меньше смарт-карт, что позволяет носить их на ключах от дома. Оригинальный дизайн превращает их в привлекательный аксессуар, а коллекционеры по- настоящему охотятся за AIRTAG ® лимитированных серий. Браслеты SILITAG ® надежно крепятся на запястье, отличаются гипоаллергенностью, безопасны для здоровья и разрешены для использования детьми.

«Многофункциональные носимые устройства уже сейчас становятся ключом к сервисам Умного города. В отличие от смартфонов они не требуют питания и не испускают высокочастотных волн, RFID брелоки AIRTAG ® и браслеты SILITAG ® не разрядятся и абсолютно безопасны для детей. Именно поэтому школы Москвы и многих городов России используют их в качестве карт школьника с и интеграцией возможностей питания в столовой и проезда на транспорте. С этого момента учащиеся Астаны смогут воспользоваться всеми преимуществами разработок ISBC, которые так нравятся детям», - рассказал Александр Якичев, Директор департамента смарт- карт и оборудования ISBC.

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теги: RFID примеры использования Казахстан

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