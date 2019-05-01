RFID: В Томске проведут воркшоп "Применение RFID в проекте Умный архив"

MForum.ru
01.05.2019,
В Томске пройдет воркшоп "Применение технологии RFID для проекта Умный архив". За три дня предлагается создать приложение, позволяющее сопоставить номер RFID-метки и название папки, к которой она прикреплена, указать, на какой полке находится папка. В клиентской части должен отображаться список папки с указанием названия папки, номера стеллажа, номера полки и номера RFID-метки.
К участию в разработке приглашаются компании и разработчики университетов со знанием Java, Python и Scala, опытом работы с УБД, разработки клиентской части программ. В команде должен быть участник, умеющий работать с RFID. Пилотный проект запустят в компании СИБУР, победители смогут руководить процессом внедрения.
Источник: niatomsk.ru
Хороший проект, вполне по силам университетским разработчикам. Системы учета документооборота на базе технологии RFID давно используются различными предприятиями в мире. Скажем, в Катаре в 2018 году создана одна из крупнейших в мире систем отслеживания документооборота в 46-этажном здании центрального офиса прокуратуры в Дохе, Катар. Здесь система из 143 ридеров и 256 антенн призвана проследить за перемещениями более, чем 70 тысяч документов.
А в Москве идет пилотный проект по оснащению медкарт метками RFID. В рамках проекта помечено 6 тысяч медицинских карт. Перемещения отслеживаются ручными сканерами.
О других примерах применения меток RFID.
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теги: RFID применение RFID конкурсы
© Алексей Бойко,
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